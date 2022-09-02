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Фінляндія надасть Україні 35 млн євро гуманітарної допомоги

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Гельсінкі, П'ятниця 02 вересня 2022 16:09
Фінляндія надасть Україні 35 млн євро гуманітарної допомоги Фото: Фінляндія виділила для України гуманітарну допомогу на 35 млн євро (pixabay com)
Автор: Наталія Юрченко

Фінляндія виділяє Україні новий пакет гуманітарної допомоги вартістю 35 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ Фінляндії.

Ще у липні уряд країни виділив 70 млн євро на підтримку України, з них половину коштів нараховують зараз.

З нового пакету 15 млн євро направлять на гуманітарні потреби, а 8 млн передадуть в фонд ООН, який допомагає громадським організаціям в Україні. Ще 5 млн передадуть через Всесвітню продовольчу програму, а 2 млн - у Фонд народонаселення ООН, який допомагає постраждалим з півдня та сходу України.

Фінляндія також надасть модульні будинки для 200 українців, які втратили житло, та 10 броньованих контейнерів для тимчасового проживання. Їх передадуть рятувальникам у прифронтові регіони.

Крім того, 15 млн євро направлять на виплату зарплат працівникам сфери освіти.

Нагадаємо, що вчора Фінляндія також оголосила про надання Україні військової допомоги на понад 8 млн доларів.

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Финляндия Україна Гуманітарна допомога
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