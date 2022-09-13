Україна очікує на збільшення допомоги від Німеччини на фоні успіхів ЗСУ

Завтра у Німеччини заслухають звіт міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок, під час якого, вочевидь, буде підняте питання щодо збільшення військово-технічної допомоги для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.
"Успіхи українських сил оборони в проведенні контрнаступальної операції об’єднують європейські політичні сили", - йдеться у заяві.
Тому в Україні очікують на збільшення допомоги від Німеччини, після останнього візиту Бербок у Київ. За словами військових, саме це допоможе продовжити успішний контрнаступ українських сил оборони та звільнити захоплені РФ території.
"На сьогодні розв'язання цих питань проходить у тісній співпраці з українською стороною. Насамперед мова про системи протиповітряної оборони, танки та БМП німецького виробництва", - заявили в розвідці.
Для України є важливим відхід від схеми "кругового обміну" з країнами Центрально-Східної Європи та перехід до прямих поставок Україні зброї із запасів Бундесверу та підприємств військово-промислового комплексу. Україна і ЗСУ наразі потребують більш новітньої зброї, а не лише передачі старих зразків техніки виробництва СРСР.
"Україна високо цінує допомогу Німеччини та вірить у подальшу співпрацю в напрямку переозброєння та захисту спільного європейського дому від російської агресії", - додали на завершення.
Нагадаємо, що Німеччина змінила свою позицію щодо військової допомоги Україні на 180 градусів після російського повномасштабного вторгнення.
Також, Німеччина допоможе Україні підготувати звільнені території до зими.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.