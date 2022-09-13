Україна очікує на збільшення допомоги від Німеччини на фоні успіхів ЗСУ

"Успіхи українських сил оборони в проведенні контрнаступальної операції об’єднують європейські політичні сили", - йдеться у заяві.

Тому в Україні очікують на збільшення допомоги від Німеччини, після останнього візиту Бербок у Київ. За словами військових, саме це допоможе продовжити успішний контрнаступ українських сил оборони та звільнити захоплені РФ території.

"На сьогодні розв'язання цих питань проходить у тісній співпраці з українською стороною. Насамперед мова про системи протиповітряної оборони, танки та БМП німецького виробництва", - заявили в розвідці.

Для України є важливим відхід від схеми "кругового обміну" з країнами Центрально-Східної Європи та перехід до прямих поставок Україні зброї із запасів Бундесверу та підприємств військово-промислового комплексу. Україна і ЗСУ наразі потребують більш новітньої зброї, а не лише передачі старих зразків техніки виробництва СРСР.

"Україна високо цінує допомогу Німеччини та вірить у подальшу співпрацю в напрямку переозброєння та захисту спільного європейського дому від російської агресії", - додали на завершення.