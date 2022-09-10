Німеччина допоможе Україні підготувати звільнені території до зими, - Бербок

Німеччина допомагатиме Україні з підготовкою звільнених територій до зимового періоду та у відновленні зруйнованих об'єктів інфраструктури.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її прес-конференція .

"Наступні місяці мають вирішальне значення не тільки з точки зору військових дій, наступні місяці будуть відігравати вирішальну роль для того, щоб підготувати звільнені території якоюсь мірою до зими. Давайте разом подивимося, що вам потрібно, які були зруйновані лікарні, школи, де немає дахів, і ми там будемо з німецької сторони дуже прагматично повертати життя у звільнені села і міста", - заявила глава МЗС Німеччини.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сьогодні прибула з візитом в Україну. Це її друге відвідування Києва з початку війни.

Також в ході переговорів Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину прискорити поставки артилерійських снарядів. Також глава українського дипломатичного відомства домовився з Бербок про створення спільного проекту між Міністерствами закордонних справ двох країн, який допоможе прискорити членство України в ЄС.

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