RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бойовики вісім разів обстріляли українські позиції на Донбасі

Автор: Даша Харченко

Протягом минулої доби, 10 березня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу загинув український військовий.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населених пунктів Ломакіне, Красногорівка та Мар’їнка загарбники відкривали прицільний вогонь у напрямку позицій ЗСУ з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Станом на 7 годину ранку, 11 березня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, протягом минулої доби СММ ОБСЄ зафіксувала 128 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 26 – в Луганській. Більшість порушень сталися в районах на південь від Донецької фільтрувальної станції.

Крім того, увечері 10 березня збройні формування РФ здійснили обстріл українських позицій зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Старогнатівка. Внаслідок ворожого нападу загинув український військовий.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасООС
Читайте також
ОБСЄ повідомила про понад 150 порушень "тиші" на Донбасі за добу
Єрмак поскаржився послам G20 на дедалі частіші порушення "тиші" на Донбасі
Прогноз погоди