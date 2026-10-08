В 1+1 media прокомментировали заявления о связях гендиректора с конкурсом АРМА

Ранее Радина заявила, что победитель конкурса АРМА на управление арестованными корпоративными правами IDS Ukraine, которой принадлежат бренды "Моршинская" и "Миргородская", может быть связан с бизнес-окружением Миндича. По ее словам, речь идет об ООО "Юридическое бюро "Приоритас"".

В 1+1 media отмечают, что Пахольчук не участвовал в конкурсе по отбору управляющего активами IDS Ukraine и не имеет отношения к соответствующим процессам.

"В то же время, не отрицаем, что в разные периоды действительно имели место совместные проекты с компаниями, представителем/участником которых был Тимур Миндич, это открытая информация. Однако эти обстоятельства не подтверждают связей с бизнес-структурами, упомянутыми в нынешних публикациях", - отметили в медиагруппе.

Что говорят об Atlas Festival

Отдельно в 1+1 media прокомментировали упоминания об основателе Atlas Festival Дмитрии Сидоренко.

"Ярослав Пахольчук является соинвестором Atlas Festival вместе с Дмитрием. Это их единственный общий бизнес-проект. Переносить это партнерство на другие направления деятельности соинвесторов и на этом основании выстраивать гипотезы относительно дополнительных бизнес-связей некорректно", - заявили в компании.

Что в 1+1 media сказали о Global Media Trade

В медиагруппе также прокомментировали упоминания о GLOBAL MEDIA TRADE LTD как один из аргументов по связям Пахольчука и Миндича.

По данным британского реестра Companies House, на которые ссылается 1+1 media, компания была ликвидирована 25 ноября 2025 года. Статус Тимура Миндича как личности со значительным контролем прекратился 15 апреля 2019 года, а Ярослава Пахольчука – 9 апреля 2021 года.

"Телеканал "Квартал TV", также упоминаемый, в сентябре прекратил свое существование", - добавили в 1+1 media.

В медиагруппе подчеркнули, что не отрицают партнерских отношений, которые существовали в рамках отдельных проектов.

"В то же время считаем некорректными попытки на этом основании приписывать 1+1 media и ее руководству участие в бизнес-структурах и процессах, к которым они не имеют отношения", - заявили в компании.

В 1+1 media также призвали медиа и представителей власти проверять информацию перед ее распространением, в частности в открытых реестрах, и обращаться за комментариями к сторонам, к которым она относится.