007 First Light: раскрыты системные требования ПК для новой игры о Джеймсе Бонде

Разработчики из IO Interactive опубликовали системные требования для ПК-версии игры 007 First Light - первой игры о Джеймсе Бонде за последние 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Engadget .

Что нужно для игры в 007 First Light

Компания рекомендует 32 ГБ оперативной памяти и 12 ГБ видеопамяти. Обычно это не было бы проблемой - современные видеокарты NVIDIA имеют больше памяти. Но сейчас технологии искусственного интеллекта потребляют огромное количество ресурсов, что отражается на спросе на новые видеокарты.

В результате их цены растут, и, по прогнозам, повышаться будут еще. Старые модели, вроде RTX 3070, уже не подходят для игры на максимальных настройках - у них всего 8 ГБ VRAM.

Обычная оперативная память тоже дорожает, и для многих игроков планка в 32 ГБ становится недоступной. Иными словами, чтобы играть в симулятор Джеймса Бонда на максимальных настройках, придется раскошелиться.

Разработчики рекомендуют процессор Intel Core i5-13500 или AMD Ryzen 5 7600, а также 80 ГБ свободного места на диске. Слухи гласят, что NVIDIA планирует повторно выпустить RTX 3060 2021 года, чтобы компенсировать возросший спрос, вызванный "жадностью" ИИ. Эта карта уже имеет достаточно VRAM для игры на рекомендованных настройках.

Минимальные и рекомендованные характеристики ПК для 007 First Light (фото: IO Interactive)

В то же время почти каждый сможет запустить игру на минимальных настройках. Для этого достаточно NVIDIA GTX 1660 или AMD RX 5700 и процессора Intel Core i5-9500K или AMD Ryzen 5 3500. Также потребуется 16 ГБ ОЗУ и 8 ГБ видеопамяти.

Важно отметить, что и минимальные, и рекомендованные требования указаны для игры в 1080p. О системных требованиях для 4K компания пока ничего не сообщала - скорее всего, там ситуация с видеопамятью будет хуже.

IO Interactive также анонсировала партнерство с NVIDIA: в 007 First Light будет поддержка DLSS 3 с Multi Frame Generation, что обеспечивает "еще более глубокое погружение и улучшенную производительность".