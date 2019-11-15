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У Кабміні вважають помилкою відмову від централізованого опалення

Новини » Енергетика     15.11.2019 - 13:13
У Кабміні вважають помилкою відмову від централізованого опалення
Фото: Альона Бабак (samopomich.ua)

Міністр Бабак сумнівається в ефективності автономного опалення

Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак вважає, що відмова населення від централізованого теплопостачання є помилкою. Про це вона заявила в інтерв'ю "Українським новинам".

На її думку, українці, які відмовляються від централізованого теплопостачання, приймають "ситуативні рішення".

"Їм набридло чекати, коли послуги теплопостачання стануть якіснішими. Вони вже платять за високими тарифами, а очікуваної якості немає. В першу чергу людина думає, що, відключившись від централізованої системи, буде мати тепло і розуміти, за що він платить", - зазначила Бабак.

У той же час вона підкреслила, що перехід на газові котли робить споживачів залежними від газу. При цьому через коливання цін на електроенергію не факт, що таке опалення буде економніше і вигідніше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 15 листопада в Україні опалюються 97,1% об'єктів житлового та 98,9% об'єктів соціального фонду. У той же час на 100% підключені до опалення 10 областей - Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська.

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