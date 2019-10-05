У Дніпрі під гуртожитком стався обвал ґрунту, всіх студентів виселили

У Дніпрі під будівлею гуртожитку № 2 НТУ "Дніпровська політехніка" просіла земля, через що з будівлі виселили всіх жителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "МОСТ-ДНЕПР".

Наголошується, що під гуртожитком університету утворився провал 3х2 метра, глибиною 1,2 метра. На першому поверсі будинку розташована аптека, на стінах якої утворилися тріщини.

Керівництвом університету прийнято рішення про виселення мешканців гуртожитку. Всього близько 200 людей переселили у гуртожиток №1 Дніпровського політехнічного університету.

Повідомляється, що рятувальники проводять роботи по засипці провалу. Залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

Фото: місце події (most-dnepr.info)

Мер міста Борис Філатов повідомив, що 6 жовтня центральний проспект Дніпра буде перекритий, і закликав "не лізти в перекритий квадрат", оскільки будівля може обвалиться в будь-який момент.

"Причину просідання з'ясовує спеціальна комісія. В принципі, причина теоретично зрозуміла: критична зношеність інфраструктури в країні, її невідповідність погодним умовам, які кардинально змінилися", - написав Філатов у своєму Facebook.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що обвал в чотириповерховому будинку у Дрогобичі відбувся 28 серпня о 2:46 ночі. В результаті сталося руйнування під'їзда з першого по четвертий поверх. В результаті обвалу загинули 8 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Житомирі рекламний банер обрушився на дітей. Постраждали 4 дитини.