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В Житомирі рекламний банер обрушився на дітей

Новини » Надзвичайні події    21.09.2019 - 21:14
В Житомирі рекламний банер обрушився на дітей
Фото (zhzh.com.ua)

В результаті падіння банера постраждали чотири дитини

У Житомирі в результаті падіння рекламного банера постраждали чотири дитини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Житомирської області.

Повідомляється, що сьогодні близько 14:00 в поліцію надійшло повідомлення про травмування чотирьох дітей в результаті падіння металевої конструкції. На місце події прибули медики і поліцейські.

За попередньою інформацією, під час святкових заходів з нагоди Дня мікрорайону Малікова в результаті пориву вітру впав банер. У результаті були травмовані діти у віці від 10 до 11 років: серед них один хлопчик і три дівчинки. Дітей доставили в обласну дитячу лікарню. За наявною інформацією, у них діагностовано удари.

Нагадаємо, в одній з шкіл Вишневого (Київська область) в результаті негоди обвалився дах. 1 грудня о 11:33 на ПЗЧ 34-ДПРЧ р. Вишневе надійшло повідомлення про руйнування даху з подальшим обвалом в середину приміщення спортивного залу ДЮСШ "Фаворит".

Було встановлено, що в приміщенні площею 600 м2 обвалився дах на площі 200 м2.

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