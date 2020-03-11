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Карантин в Україні через коронавірус: у МОЗ розповіли про можливі обмеження

Новини » Суспільство     11.03.2020 - 13:02
Карантин в Україні через коронавірус: у МОЗ розповіли про можливі обмеження
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Обмеження можуть ввести в разі погіршення ситуації з коронавірусом

Через коронавірус в Україні можуть ввести обмежувальні заходи на території всієї країни. Про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, для запобігання розповсюдження коронавірусу Міністерство охорони здоров'я можливо буде працювати над обмежувальними заходами на території всієї України.

"Якщо ми говоримо, що ми можемо ввести на території України карантин, ми можемо там прописати що обмежуємо масові заходи, але школи можуть працювати. Але через певний час ми можемо посилити карантин, аж до обмеження пересування без необхідної причини, яку треба буде пояснити поліції, коли ми виїжджаємо за певний населений пункт. Потім ми можемо взагалі заборонити виїзд, тільки через обсервацію, але це все залежить від епідеміологічної ситуації", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може закрити частину КПП на кордоні через коронавірус. Зокрема, такі заходи найближчим часом розглянуть у Міністерстві охорони здоров'я.

Крім того, український уряд на сьогодні розглядає питання про введення обмежень в країні через коронавірус.

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