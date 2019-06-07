"Українська стратегія": свіжий рейтинг на парламентських виборах 2019

Рейтинг партії "Українська стратегія" на дострокових парламентських виборах 2019, останні новини і дані соцопитувань, історія та ключові члени політсили - в матеріалі РБК-Україна.

Рейтинг "Української стратегії": соцопитування 29 травня - 3 червня

Нова партія Володимира Гройсмана "Українська стратегія" на майбутніх виборах може отримати 1,3% голосів виборців (серед тих, хто вже визначився). Такі дані були отримані в ході соціологічного дослідження групи "Рейтинг", яке проводилося серед 2 тис. респондентів у всіх регіонах України.

З числа всіх опитаних рівень підтримки політсили прем'єра становить 1%. У загальному передвиборчому рейтингу "Українська стратегія" знаходиться на 11 місці і на данний момент має низькі шанси подолати прохідний бар'єр у парламент (5%).

Рейтинг партій на вибори в Раду 2019 (фото: ratinggroup.ua)

У передвиборчому антирейтингу у партії 9 місце. 17,5% респондентів не проголосували б за "Українську стратегію" ні за яких обставин.

Історія і лідер партії

У квітні 2019 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував свою участь у майбутніх парламентських виборах із новою політичною силою.

24 травня голова Кабміну розповів, що його партія буде називатися "Українська стратегія", і не планує об'єднуватися з іншими політсилами.

"Я прийняв рішення про те, що я буду йти в український парламент. Я хочу створити політичну силу без об'єднань. Я її очолю. Хочу сформувати команду молодих людей, які мають досвід і чітко розуміють, що потрібно державі. Ця політична сила буде називатися "Українська стратегія". Наша стратегія - це сильна Україна і заможні громадяни", - заявив Гройсман.

Лідер партії Володимир Борисович Гройсман обіймає посаду прем'єр-міністра України з 2016 року. До цього працював на посадах голови Верховної ради (2014-2015 рр.), віцепрем'єр-міністра з регіональної політики (2014 р.), міського голови Вінниці (2006-2014 рр.). У різні роки був членом партій "Наша Україна" і БПП "Солідарність".

Володимир Гройсман (фото: РБК-Україна)

Імена ключових членів "Української стратегії" будуть названі на з'їзді політсили 7 червня. Про намір балотуватися у виборчому списку партії заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

Крім того, він додав, що в команду Гройсмана можуть увійти представники чинного уряду. Також партія планує залучати до своїх лав молодих професіоналів, які виступають за європейські і демократичні цінності.

Варто зазначити, що партія "Українська стратегія" була створена на основі іншої політичної сили, офіційно зареєстрованої в січні 2015 року під назвою "Народна трибуна".

Найменування політсили змінювалося ще двічі (в 2015-му "Вінницька європейська стратегія", "Українська стратегія" в 2016-му). Головою політради партії з 2016 року є Павло Яблонський (секретар Вінницької міськради).