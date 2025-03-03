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Россия планировала наступление минимум на двух направлениях в 2024-2025 годах, которые не состоялись, - ГУР

Понедельник 03 марта 2025 09:28
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Россия планировала наступление минимум на двух направлениях в 2024-2025 годах, которые не состоялись, - ГУР Фото: заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Ульяна Безпалько

Украинская военная разведка обнаружила и сорвала планы России по проведению масштабных наступательных операций во второй половине 2024 и в начале 2025 года.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

По его словам, благодаря слаженной работе разведывательных структур удалось вовремя раскрыть замысел противника и принять соответствующие меры. По полученной информации, Россия готовила наступление минимум на двух направлениях, которые так и не состоялись.

"Нам стало известно о подготовке и разработке противником непосредственного плана проведения наступательных действий минимум на двух направлениях, которые не состоялись в период второй половины 2024 года - в начале 2025 года", - рассказал Скибицкий.

Сейчас главная угроза сосредоточена в Донецкой области, в частности в районе Покровска, откуда оккупанты могут расширять наступление в направлении Днепропетровской области, Краматорска и Славянска. В то же время, даже после раскрытия их планов, российские войска продолжают перегруппировку и боевую подготовку, что свидетельствует об их намерении реализовать эти операции в будущем.

"Даже после того, как планы Российской Федерации становятся известными и они понимают, что уже не смогут провести ту или иную операцию - это не означает, что они отказываются от проведения такой операции. Они осуществляют перегруппировку, другие подготовительные мероприятия, войска начинают заниматься боевой подготовкой, подготовкой именно к выполнению тех планов, которые были наработаны. Поэтому разоблачение планов противника - это еще не означает полный отказ Российской Федерации от их реализации", - отметил Скибицкий.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, Покровское направление считается одним из самых "горячих". Как ранее отмечали в Минобороны Британии, россияне под Покровском сосредоточены на перерезании логистики ВСУ. Этот фокус отражается на больших потерях врага.

Недавно стало известно, что Сичеславские десантники взяли под контроль населенный пункт Котлино неподалеку от Покровска. ВСУ выбили врага за пределы села и не дали тому закрепиться.

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