"Ждут скандала": премьер Молдовы прокомментировал свою резонансную отставку

По словам Мунтяну, он продолжит выполнять все свои обязанности до назначения нового состава правительства.

"Я понимаю, что ждут скандала. Я пытался не заглядывать в соцсети, но, судя по тому, что мне рассказали те, кто их пересматривал, 90% этих версий, распространявшихся в сети, не соответствуют действительности. Все гораздо сложнее", - заинтриговал премьер-министр.

По убеждению Мунтяну, только время расставит все на свои места. Глава правительства также заверил, что его совесть "совершенно чистая".

"Я сделал то, что должен сделать, и теперь продолжаю выполнять свой долг. Я обеспечиваю плавный и профессиональный переход", - отметил премьер.

Он также напомнил, что прямо сейчас Молдова находится на важном историческом этапе. Именно поэтому власть не может позволить себе политическую нестабильность или институциональные блокады.

Как отметил Мунтяну, в первую очередь речь идет о евроинтеграции.

"Мы не можем себе позволить отклоняться от курса или создавать противоречивые ситуации", - подчеркнул он.

Журналисты поинтересовались у действующего премьера Молдовы, какие у него планы после завершения работы в правительстве. Мунтяну признался, что сосредоточится на ряде культурных и академических проектов.