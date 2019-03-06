"Нацкорпус" пообіцяв домогтися арешту винних в обкраданні української армії

У Дніпрі пройшла акція протесту "Нацкорпусу"

“Национальный корпус” пообещал добиться ареста виновных в обворовывании украинской армии. Об этом заявили участники акции протеста в Днепре, организованной региональной ячейкой политсилы, сообщает РБК-Украина.

По словам участников акции, скандал с обворовыванием украинской армии пытаются заглушить, чтобы виновные могли избежать наказания. Впрочем, представители “Национального корпуса” пообещали, что этого не допустят.

"Мы предупреждали, что на тормозах спустить коррупционный скандал не удастся – не тот случай. Мы будем приходить еще и еще, каждый раз нас будет все больше. Терпение лопнуло", – заявили в "Национальном корпусе".

Напомним, в понедельник, 4 марта, президент Украины Петр Порошенко сообщил об увольнении с должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, которого подозревают в организации коррупционной схемы по поставке украинскому оборонпрому контрабандных деталей из России, стоимость которых при этом была фиктивно увеличена. Среди других организаторов схемы также называют сына Гладковского – Игоря.