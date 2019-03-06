"Нацкорпус" пообіцяв домогтися арешту винних в обкраданні української армії

Фото: акція протесту "Нацкорпусу" (з відкритих джерел)

У Дніпрі пройшла акція протесту "Нацкорпусу"

“Національний корпус” пообіцяв домогтися арешту винних в обкраданні української армії. Про це заявили учасники акції протесту у Дніпрі, організованої місцевим осередком політсили, повідомляє РБК-Україна.

За словами учасників акції, скандал з обкраданням української армії намагаються загасити, щоб винні могли уникнути покарання. Утім, представники “Національного корпусу” пообіцяли, що цього не допустять.

"Ми попереджали, що на гальмах спустити корупційний скандал не вдасться – не той випадок. Ми будемо приходити ще і ще, кожного разу нас буде все більше. Терпець урвався", – заявили у "Національному корпусі".

Від Нацкорпусу не втечеш: #СвинарчуківПорошенка за грати! Від Нацкорпусу не втечеш! Ми довго та чемно чекали на виконання наших вимог. Ми попереджали, що на гальмах спустити корупційний скандал не вдасться – не той випадок. Сьогодні Національний Корпус в Дніпрі прийшов особисто спитати в Порошенка, коли він виконає вимоги суспільства та віддасть наказ (всі знають, що система права в «феодальній Україні Порошенка» виключно телефонна) покарати мародерів «свинарчуків». Ми будемо приходити ще і ще – кожного разу нас буде все більше. Терпець урвався! Нацкорпус – це сила, що змінює країну! Далі буде. А сьогодні в Дніпрі було красиво – деталі у відео. ------- Національний Корпус Опубліковано Національний Корпус Вівторок, 5 березня 2019 р.

Нагадаємо, у понеділок, 4 березня, президент України Петро Порошенко повідомив про звільнення з посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, якого підозрюють в організації корупційної схеми з постачання українському оборонпрому контрабандних деталей з Росії, вартість яких при цьому була фіктивно збільшена. Серед інших організаторів схеми також називають сина Гладковського – Ігоря.