Вони – нацисти. Українська самбістка затаврувала росіян після дозволу виступати без прапора РФ

Чемпіонка світу з самбо на молодіжному рівні Софія Бордінських засудила рішення функціонерів допустити російських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram спортсменки .

19-річна українка емоційно відреагувала на рішення Міжнародної федерації самбо не відсторонювати спортсменів із РФ та Білорусі від інтернаціональних турнірів. Їм дозволили виступати без національної символіки.

"Російські спортсмени – нацисти. Вони агресори та не мають права брати участь у міжнародних змаганнях. Погані!" – лаконічно пояснила Бордінських.

Самбо – бойове мистецтво, що зародилося в Радянському Союзі перед Другою світовою війною. Назву йому дав акронім від словосполучення російською "самозащита без оружия". Міжнародне визнання самбо отримало в 1966 році.

Софія Бордінських стала чемпіонкою світу серед молоді в 2021-му. Вона тріумфувала на турнірі в Греції у ваговій категорії до 59 кг.

Фото: Сторіз Бордінських в Instagram (скріншот sport.segodnya.ua)