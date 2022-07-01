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Чемпіон світу та Європи Зантарая відмовився від усіх титулів: причина заслуговує поваги

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П'ятниця 01 липня 2022 14:58
Чемпіон світу та Європи Зантарая відмовився від усіх титулів: причина заслуговує поваги Фото: Георгія Зантарая (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Знаменитий український дзюдоїст Георгія Зантарая на знак протесту надіслав до Міжнародної федерації дзюдо лист із проханням позбавити його всіх регалій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna.com.

Чемпіон світу-2009 і триразовий чемпіон Європи шокований рішенням функціонерів допустити до міжнародних змагань спортсменів із РФ і Білорусі. Він назвав "недостойним" вчинок президента федерації та напророкував тому каяття.

"За кілька днів до турніру серії "Великого шолома", коли побачив жеребкування і те, що там представлені спорстмени з Білорусі та Росії, написав офіційний лист у Міжнародну федерації дзюдо з проханням позбавити мене всіх титулів", – розповів Зантарая.

За його словами, рішення він прийняв самостійно. Також спортсмен додав, що завойовані впродовж 25 років нагороди – ніщо в порівнянні з людськими життями.

"Зробити такий крок мене може змусити лише внутрішнє відчуття, крик душі та бажання допомогти своїй країні. Якщо мої медалі хоч якимсь чином допоможуть зберегти хоча б одне життя, я буду сильно вдячний, – додав Зантарая.

Раніше Міжнародна федерація дзюдо допустила білорусів і росіян до змагань під нейтральним прапором. У відповідь Україна почала бойкотувати всі міжнародні змагання з дзюдо через відсутність покарання для представників країн-агресорів.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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