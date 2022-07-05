Они – нацисты. Украинская самбистка заклеймила россиян после разрешения выступать без флага РФ
Чемпионка мира по самбо на молодежном уровне София Бординских осудила решение функционеров допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram спортсменки.
19-летняя украинка эмоционально отреагировала на решение Международной федерации самбо не отстранять спортсменов из РФ и Белоруссии от интернациональных турниров. Им разрешили выступать без национальной символики.
"Российские спортсмены – нацисты. Они агрессоры и не имеют права участвовать в международных соревнованиях. Мрази!" – лаконично объяснила Бординских.
Самбо – боевое искусство, зародившееся в Советском Союзе перед Второй мировой войной. Название ему дал акроним от русского словосочетания "самозащита без оружия". Международное признание самбо получило в 1966 году.
София Бординских стала чемпионкой мира среди молодежи в 2021 году. Она триумфовала на турнире в Греции в весовой категории до 59 кг.
Фото: Сториз Бординских в Instagram (скриншот sport.segodnya.ua)
К слову, дзюдоист Зантарая отказался от титула чемпиона мира из-за допуска россиян к международным соревнованиям.
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