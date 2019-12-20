Меру Обухова повідомили про підозру

Служба безпеки України (СБУ) викрила посадових осіб Обухівської міської ради, в тому числі мера міста, в незаконному відчуженні земельної ділянки, що належить до комунальної власності, що завдало державі збитків на понад 4 млн гривень. Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, схему незаконного відчуження землі організували мер міста Олександр Левченко разом з керівниками земельного та юридичного відділів та членами виконкому міської ради.

"Під виглядом реалізації у столичному регіоні державних соціальних програм щодо забезпечення житлом учасників бойових дій і внутрішньо переміщених осіб зловмисники вивели з власності громади один гектар землі", - йдеться в повідомленні.

Після чого оформлений на підставних осіб ділянку землі чиновники передали київському забудовнику під будівництво елітного комерційного житла. Прибуток від продажу квартир в житловому комплексі повинна була йти на рахунки чиновників.

"Через дії зловмисників понад 500 громадян не отримають соціального житла. Зараз на незаконно вилучений земельну ділянку накладено арешт", - йдеться в повідомленні.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), п'ятьом організаторів схеми, включаючи мера Обухова, повідомлено про підозру.

Нагадаємо, слідчі ДБР в Полтаві викрили корупційну схему головного державного інспектора Харківської митниці. Через дії митника державі було завдано збитків на 500 тис. гривень. Чиновнику повідомили про підозру.

Крім того, у Львові затримали двох митників і прикордонників, які за хабарі забезпечували безперешкодне ввезення товарів на територію України.