Израильский опыт в Украине: почему застройщики не делают комнаты-укрытия массовыми

Украинские девелоперы начали тестировать израильский опыт персональных комнат безопасности внутри квартиры. Однако массовым трендом "мамады" в многоэтажках так и не стали.
Почему квартирные капсулы удваивают капитальные расходы и от чего они действительно не защищают - читайте в статье РБК-Украина.
Главное:
Первые укрепленные комнаты начали появляться в Украине еще в 2023-2024 годах в качестве точечных решений в частных домах на западе страны и Киевской области.
Однако недавно СЕО строительной компании Perfect Group Алексей Коваль в интервью агентству "Интерфакс-Украина" отметил, что девелопер разрабатывает комнаты безопасности для пилотного проекта многоквартирного клубного дома.
Фактически это адаптация израильского стандарта MAMAD - укрепленных комнат-укрытий, оборудованных бронированными ставнями, взрывостойкой дверью и фильтрацией от химических и биологических угроз, строительство которых в Израиле закреплено законом.
Как уточнил Алексей Коваль в комментарии РБК-Украина, в отечественном проекте говорится о внутреннем помещении площадью 3-4 кв. м с усиленными железобетонными конструкциями и вентиляцией.
По оценкам компании, интеграция такого решения удорожает жилье ориентировочно на 3-4%, однако существенно ограничивает возможности дальнейшей перепланировки.
Главной проблемой украинских "мамадов" становится несоответствие государственным строительным нормам (ГСН). Как отмечает коммерческий директор девелоперской компании "Интергал-Буд" Елена Рыжова, сегодня согласно нормам ГСН В.2.2-5:2023 "Защитные сооружения гражданской защиты" в новых домах обязательно должны быть укрытиями или сооружения двойного назначения.
Однако, как отмечают в ПБГ "Ковальська" в комментарии РБК-Украина, действующие нормы не содержат понятия "мамады" или "укрытия в квартирах". Хотя инженерно интегрировать усиленную комнату с резервной вентиляцией возможно, такие решения не будут отвечать официальным требованиям ДБН к защитным сооружениям.
Поэтому обустройство комнат-укрытий в квартирах не освобождает застройщика от требования возводить подземное укрытия, а лишь удваивает капитальные затраты на проект.
Как объясняет СЕО и соучредитель архитектурной компании Archimatika Дмитрий Васильев, "мамады" действительно имеют смысл, ведь существенно сокращают время на переход в защищенное пространство.
К тому же такое помещение способно оградить от косвенных последствий удара: обломков стекла, оконных рам, элементов фасада и отделки, которые разрушаются под действием взрывной волны.
В то же время, такое решение создает серьезные инженерные вызовы. Как отмечает Васильев, монолитный железобетонный блок перегружает конструктив всего здания и ощутимо удорожает строительство, поэтому интегрировать его целесообразно только в отдельных проектах более высокого ценового сегмента.
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