Не "импорт" рабочей силы, а возвращение украинцев: какой должна быть стратегия государства

Главное: Массовое привлечение мигрантов из стран другой культурной среды не решит проблем Украины, а может создать новые социальные риски и риски безопасности. Государство должно делать ставку не на "импорт рабочей силы", а на возвращение украинцев из-за рубежа и реинтеграцию ВПЛ. Ключевыми условиями возвращения людей должны стать доступное жилье, легальный рынок аренды и финансовые стимулы для работодателей. Украина нуждается в долгосрочной экономической стратегии: поддержке малого бизнеса, переподготовке кадров и создании новых рабочих мест.

Сегодня все чаще от публичных деятелей и со страниц экспертных отчетов звучит тезис о том, что демографическую пропасть в Украине можно залатать только массовым привлечением трудовых мигрантов из стран третьего мира.

Нам рисуют цифры в 300 тысяч новоприбывших ежегодно, рассказывают о ежегодных потерях населения "размером с Винницу" и предлагают смириться с неизбежностью замещения трудовых ресурсов.

Я хочу быть предельно откровенным: я категорически против превращения нашей страны в объект сомнительных социально-экономических экспериментов.

О "быстрых решениях" и их последствиях

Идея массового завоза мигрантов из стран с совершенно другим культурным, историческим, религиозным и ментальным кодом - это путь наименьшего сопротивления, который в перспективе ведет к катастрофе.

Мы видим опыт Европы, где механическое заполнение рынка труда привело к созданию компактных зон концентрированного проживания мигрантов, увеличению конфликтов, ухудшению криминогенной ситуации, росту социальной напряженности и размыванию национальной идентичности.

Решит ли аналогичный подход наши проблемы? Нет. Это лишь создаст новые.

Украине нужно не просто "количество единиц" на предприятиях, а устойчивое развитие, сильная экономика и, главное - сохранение нашего народа.

Открытие границ для массовой неквалифицированной миграции - это признание собственной неспособности вернуть домой миллионы украинцев, которые сегодня вынуждены строить будущее в других государствах.

Наш путь намного сложнее. Он не об "импорте", а о "реинтеграции". Он о том, как сделать Украину местом, где хочется жить, а не откуда хочется уехать.

Вместо того, чтобы думать, как адаптировать мигрантов, мы должны сосредоточиться на двух фундаментальных вещах для наших граждан: жилье и работа.

От ипотеки, которая не работает, к жилищной стратегии

Мы должны честно признать: действующая программа "еОселя" остается продуктом для ограниченного круга людей из-за объемов финансирования и условий реализации.

Она не стала и не станет инструментом преодоления жилищного кризиса для миллионов.

Для того, чтобы вернуть людей из-за рубежа и дать опору ВПО, нам нужны принципиально другие масштабы и механизмы. Именно поэтому мы предлагаем амбициозную стратегию - новую программу доступного жилья для 1 миллиона семей.

Во-первых, это запуск действительно массовой программы кредитования под 3% на 25 лет, которая будет администрироваться через специальное Национальное учреждение развития.

Во-вторых, мы внедряем модель социальной аренды с правом выкупа (rent-to-own). Это позволит людям, которые не имеют средств на первый взнос, просто арендовать государственное или муниципальное жилье, при этом часть арендных платежей будет накапливаться как взнос за приобретение квартиры.

Это справедливый путь: вы живете в доме сегодня, а через некоторое время он становится вашим.

Детенизация аренды: защита, а не давление

Параллельно со строительством нового жилья мы должны навести порядок на рынке частной аренды. Сегодня он почти на 100% находится в "тени". И проблема здесь не только в налогах.

Главное - подавляющее количество ВПЛ лишено реальной возможности заключать официальные договоры.

Без такого договора переселенец не может получить компенсацию от государства на проживание или субсидию. Детенизация этого рынка через простые и понятные стимулы - это единственный способ сделать аренду прозрачной.

Владелец жилья должен быть заинтересован в легальном договоре, а арендатор - иметь документ, гарантирующий ему право на крышу над головой и социальную поддержку.

Рабочее место как фундамент реинтеграции

Мы должны прекратить искать рабочие руки на других континентах, пока наши граждане остаются без работы или работают по специальности, не соответствующей их квалификации.

Государство должно стать партнером для каждого работодателя, который нанимает ВПЛ или ветеранов.

Моя позиция четкая: стимулы для бизнеса должны быть не косметическими или символическими, а финансово ощутимыми. Это и прямые компенсации части заработной платы, и освобождение от уплаты ЕСВ за таких работников на длительный срок.

Но мы должны идти дальше - через государственные заказы и льготное кредитование поддерживать именно те предприятия, которые создают новые рабочие места в регионах с наибольшей концентрацией переселенцев.

Необходимо существенно усовершенствовать систему повышения квалификации и переподготовки для получения новой или смежной профессии.

Сегодня знания, усвоенные ранее во время обучения в учреждениях профессионального и высшего образования, устаревают намного быстрее, чем, например, полвека назад.

Государство должно учитывать этот факт и предложить многоуровневую систему их обновления и осовременивания.

Возвращение домой: экономический эгоцентризм

Прогнозы Национальный банк Украины относительно выезда еще 200 тысяч граждан в 2026 году - это тревожный звонок, который должен стать набатом для Кабинета министров.

Мы теряем человеческий капитал.

Возвращение украинцев не произойдет только из-за патриотических лозунгов. Это вопрос экономического эгоцентризма.

Мы должны создать условия, при которых налоговая нагрузка на малый бизнес будет прогнозируемой, а социальные лифты - работающими.

Детенизация, с которой я так настойчиво борюсь - это не о наполнении бюджета любой ценой, это о честных правилах игры.

Когда предприниматель в Польше видит, что в Украине работать "в белую" выгодно и безопасно, он вернется.

Вывод прост: либо мы инвестируем в наших людей - в их жилье, образование, рабочие места и справедливые выплаты, - либо мы соглашаемся на роль страны, постепенно теряющей свое лицо.

Я однозначно выбираю первый вариант.