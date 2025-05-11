Почти 70 боев за сутки. На Покровском направлении ВСУ отбили 27 атак, - Генштаб

По состоянию на 16:00, 11 мая, на фронте с начала суток состоялось 67 боев. Наибольшее количество штурмов РФ зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов:

Блешня, Сеньковка, Лесковщина, Тимоновичи Черниговской области;

Старая Гута, Большая Писаревка, Клюсы, Студенок, Марьино, Большая Березка, Васильевка, Порозок, Славгород, Степок Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Покровском направлениироссийские захватчики совершили 36 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Водяное Второе, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и Багатырь. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 27 атак противника.

Одну атаку врага за сегодня отбили украинские защитники вблизи Волчанска на Харьковском направлении.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Новое, Редкодуб, Колодязи и в направлении Григорьевки. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Северском направлении наши защитники отражали две атаки противника в районе Белогоровки, один бой продолжается.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили три штурмовые действия российских захватчиков. Враг пытался прорваться в районах Новомаркового, Часового Яра и Андреевки, еще одно боестолкновение пока продолжается.

На Торецком направлении наши защитники отбили пять атак оккупантов вблизи Озаряновки, Дилиевки и Торецка.

На Новопавловском направлении враг дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя и Новополя.

На Ореховском направлении украинские воины отбили пять штурмовых действий врага в районах Малой Токмачки, Степного и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

На Курском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения, два из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 4 авиационных удара, сбросив четыре КАБ, и совершил 134 артиллерийских обстрела, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На остальных направлениях - без особых изменений.