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Ермак обгорил в Давосе с советником Байдена потребности Украины на фронте

Фото: Андрей Ермак с Джейком Салливаном (prezident gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провели встречу в Давосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ермака.

По его словам, обсудили ситуацию на фронте, оборонные нужды Украины, работу над украинской формулой мира.

Глава ОПУ отметил, что Салливан – "большой друг Украины" и что за эти годы "мы выработали очень системный и эффективный механизм взаимодействия".

Напомним, Всемирный экономический форум в Давосе стартовал 14 января с четвертой встречи советников по нацбезопасности по украинской Формуле мира. Участие в ней приняла 81 страна и международная организация.

Детальнее о программе Давоса 2024, его участниках и темах - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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