"Черные Ястребы" в небе Покровска: архивные кадры спецоперации ГУР

"Мы смогли выиграть драгоценное время, чтобы основные подразделения Вооруженных сил смогли подойти к городу на усиление. После этого все перестали говорить, что город взят", - сказал начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов подчеркнув стратегическое значение операции.

Важную роль в боевой миссии сыграли аэроразведчики и FPV-мастера, которые эффективно выявляли и уничтожали российских захватчиков.

Ранее на Покровском направлении наблюдалась обостренная ситуация, и контроль над ключевыми позициями был критически важен для обороны города.

Предыдущие эпизоды боевых действий, когда противник пытался прорвать оборону, подчеркнули необходимость таких операций высокого риска, позволяющих выигрывать стратегическое время и поддерживать инициативу ВСУ.