"ЛЮДИНА РОКУ-2018" в номінації "Житловий комплекс року"

Багатофункціональний житловий комплекс «INTERGAL CITY»,

Компанія «Інтергал-Буд»,

Комерційний директор Анна Лаєвська





Існуючі на даний час корпоративні нагороди: Премія IBUILD «Девелопер року 2018», премія IBUILD ЖК «Теремки» - «Найзеленіший комплекс року 2018», премія URE Club ЖК «INTERGAL CITY» - «Mixed-Use project of the year 2018», премія European Property Awards 2018 - Mixed-use Architecture for Ukraine з проектом «INTERGAL CITY», премія European Property Awards 2018 - Residential High-rise Development for Ukraine з житловим комплексом комфорт-класу «Малахіт», премія European Property Awards 2018 - Residential Development for Ukraine – ЖК «Озерний гай Гатне», премія Realt Golden Key «Забудовник вартий народної довіри 2017», «Золота зірка КБУ 2017», премія EE REAL ESTATE AWARDS «Девелопер року 2017», премія IBUILD «Якість та стабільність будівництва 2017», премія IBUILD «Краща інфраструктура 2017», «Бренд року» 2018, 2017, 2016, 2013, «Лідер будівельної галузі» 2018, 2017, 2016, 2012, «Забудовник року» 2018, 2015, 2012, «Найнадійніша недержавна будівельна компанія 2015», премія IBUILD «Надійний забудовник 2014».

Найвагоміші здобутки Вашої компанії в 2018 році? Старт продажу нових ЖК «Лук’янівський каскад», ЖК «Академ-квартал»; введення в експлуатацію 11 будинків; 900 тис.кв.м, яких будуються одночасно; вихід на стандартний європейський рівень і отримання європейських нагород; 2,7 млн. побудованих кв. м нерухомості; 3,8 млн. кв. м у проектному портфелі.

Ідея створення вашого ЖК? Багатофункціональний житловий комплекс «INTERGAL CITY» розташований у самому центрі Києво-Печерського району. Таке розташування гарантує проживання в одному із найпрестижніших районів міста з унікальними краєвидами. Будинки мають куполоподібні форми, з’єднані між собою на різних рівнях повітряними мостами. Це сміливе архітектурне рішення дає можливість всім мешканцям комплексу насолоджуватись панорамними краєвидами Дніпра, пам’ятником «Батьківщина-Мати» та Києво-Печерською Лаврою.

Що дозволило вашому ЖК вийти в лідери на ринку новобудов? В чому його унікальність? Комплекс бізнес-класу «INTERGAL CITY» – це місто майбутнього з унікальною архітектурою, в якому поєдналися всі сфери сучасного життя: житловий комплекс; торгово-розважальний центр; бізнес-центр. Структура комплексу має все необхідне для комфортного життя. Офісні приміщення бізнес класу, магазини, кафе, ресторани, спортивний комплекс та СПА. Родзинкою комплексу стане оглядовий майданчик та великий суспільний простір з приголомшливими видами на центральну частину міста, Києво-Печерську Лавру, зелені схили і мальовничий Дніпро.

Чи враховувався позитивний досвід інших країн при будівництві ЖК? Об’єднані відкриті тераси утворюють вертикальний розподіл транспортно-пішохідних потоків та можливість переміщення між різними рівнями комплексу. Тераси сполучені з житловими вежами, апартаментами, торговим і бізнес-центром, повітряними мостами. Це утворює відкриті безперервні внутрішні зони з панорамними видами на «Батьківщину-Мати».

Яку інфраструктуру пропонує ЖК для своїх мешканців? Багатофункціональний житловий комплекс «INTERGAL CITY» об'єднує в собі: житловий комплекс; торговий центр; бізнес центр.

Чому покупець обирає вас? ЖК «INTERGAL CITY» - це унікальне для України інноваційне місто майбутнього в самому центрі столиці з захоплюючими панорамними видами на схили Дніпра. А багаторічна репутація забудови «Інтергал-Буд» дає гарантію того, що всі об'єкти компанії будуть побудовані в зазначені терміни з високоякісних матеріалів.

Принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети: ефективність; стабільність; дотримання поставлених термінів; гарантія якості матеріалів і будівельних робіт.

Чи існує в сфері Вашої професійної діяльності таке поняття, як «Кодекс честі»? Ваш професійний «Кодекс честі»: надійність; цінність довіри наших покупців; прагнення відповідати високим стандартам сучасного ринку нерухомості.

Як велику кількість різних людей спонукати думати про успіх однієї компанії? Наша команда – це професіонали-однодумці, завжди націлені на успіх.

Бути сьогодні успішним – це…

- впевненість і стабільність у вигляді сучасного європейського житла;

- висока довіра наших покупців;

- стабільність і надійність;

- висока якість і гарантія роботи;

- прагнення до постійного розвитку;

Ваш улюблений афоризм? Світ не потрібно підкорювати, його потрібно зробити краще.

Завдяки чому ваш бренд отримав цю нагороду? унікальність архітектури; інноваційність; комфортабельність; багатофункціональність.

Продовжить фразу «Дайте мені точку опори і я... побудую прекрасний світ».

Чи є в планах компанії інші проекти в сфері житлового будівництва? Наша компанія не зупиняється на досягнутому і активно реалізує інші проекти в сфері житлового будівництва. У нас великі плани на 2019 рік. Компанія «Інтергал-Буд» виводить відразу п'ять нових об'єктів в різних районах міста Києва в сегменті комфорт і бізнес.



ЖК «ЛЕВАДА»

ПРАТ "Агробудмеханізація"

Голова Правління Володимир Шалімов



Найвагоміші здобутки Вашої компанії в 2018 році: У 2018 році було побудовано і здано в експлуатацію:

- Торгово-розважальний і офісний центр за адресою: проспект Степана Бандери 15а, м Київ, Рітейл Парк Петрівка;

- Автосалон «Ягуар», «Лендровер», автодорога Київ-Бориспіль;

- Бориспільський академічний ліцей.

Що дозволило вашому ЖК вийти в лідери на ринку новобудов? В чому його унікальність? Цьому сприяв ряд факторів:

• ЖК Левада, це перший і на сьогоднішній день єдиний в Борисполі приклад комплексної житлової забудови території;

• якість будівництва, дотримання будівельних норм і заявлених термінів введення в експлуатацію сформували високий рівень довіри до житлового комплексу і до компанії забудовнику;

• широкий асортимент квартир і прекрасні умови покупки (ціни, умови розстрочки).

Які передові технології застосовувалися при будівництві ЖК? Чи враховувався позитивний досвід інших країн? Відмінною особливістю ЖК Левада є використання червоної цегли і натуральної мінеральної вати в технології будівництва. Побудовані за такою технологією будинку відповідають найсучаснішим вимогам по енергоефективності та екологічності.

Яку інфраструктуру пропонує ЖК для своїх мешканців? У ЖК Левада спроектовані і вже побудовані: дитячі та спортивні майданчики, зона відпочинку з власним парком і озером, закритий двір. Будується невеликий торговельний центр.

Чому покупець обирає вас? Покупці відзначають наступні чинники:

• ЖК Левада один з найкомфортніших житлових комплексів в Борисполі;

• високий рівень довіри до житлового комплексу і забудовнику;

• будівництво з червоної цегли, який став фірмовим стилем забудовника;

• широкий асортимент квартир, як на стадії будівництва, так і вже в побудованих секціях;

• вигідні умови придбання квартир, програми розстрочки по оплаті нерухомості.

Життєві принципи, які допомагають досягти поставленої мети: Забезпечення виконання всіх вимог замовника. Якість і своєчасне виконання. Збереження колективу і його соціальний захист.

Чи є в планах компанії інші проекти в сфері житлового будівництва?: Наша компанія на даний час будує (розширює) житловий комплекс "ЛЕВАДА", будує житловий комплекс Borispol Grand по вулиці Київський шлях, житловий комплекс таунхаусів Borispol VILLAGE по вулиці Польовій.

ЖК «Подол Град»

Забудовник: ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»,

Генеральний директор «Укрбуд Девелопмент» Олег Майборода

Існуючі на даний час корпоративні нагороди: Переможець Української народної премії в номінації «Девелоперська компанія Києва 2018»; Девелоперська компанія року за версією EE Real Estate Project Awards; Корпорація «Укрбуд» - переможець номінації «Лідер галузі: нові стандарти житла та соціальна відповідальність» у премії «Український національний Олімп»; «Вибір року 2018» у номінації «Забудовник 2018».

Ідея створення вашого ЖК? Новий житловий комплекс бізнес-класу «Подол Град» був створений для того, щоб доповнити і прикрасити архітектурний ансамбль Подільського району. Комплекс складається з 21 будинку, побудованих із використанням сучасних технологій і матеріалів, в стилі романтизму і конструктивізму XIX століття.

Що дозволило вашому ЖК вийти в лідери на ринку новобудов? В чому його унікальність? Житловий комплекс «Подол Град» відрізняється унікальною архітектурою, декоративним фасадом. Комплекс прекрасно доповнює стиль Подільський район Києва, в якому гармонійно поєднується мотиви стародавнього міста і сучасність. ЖК «Подол Град» — це сучасне містечко з малоповерхових цегляних будинків в стилі модерн з нотками романтизму і конструктивізму XIX століття. Це вишукані фасади, просторі планування і розвинена внутрішня інфраструктура. Архітектори продумали планування кожного будинку комплексу до дрібниць, щоб мешканці насолоджувалися кожною миттю, проведеною у власному житлі. У наявності комплексу мансардні квартири. Будинки ЖК належать до малоповерхових забудов, квартири яких оснащені системою розумного дому CLAP. На території ЖК є підземний паркінг та добре розвинена інфраструктура.

Яку інфраструктуру пропонує ЖК для своїх мешканців? Інфраструктура житлового комплексу складається з нежитлових приміщень під магазини, банки, аптеки, офіси і спортзали. Прибудинкова територія буде упорядкована і озеленена відповідно до сучасних стандартів та світових тенденцій. Також передбачений зручний підземний паркінг.

Чому покупець обирає вас? Ми використовуємо якісні матеріали будівництва, впроваджуємо інноваційні технології та маємо надійну репутацію у якості забудовника.

Завдяки чому ваш бренд отримав цю нагороду? Якісні матеріали будівництва, інноваційні технології, надійна репутація забудовника.

Чи є в планах компанії інші проекти в сфері житлового будівництва? З 2012 року підприємства в складі корпорації ведуть активне житлове будівництво в Києві. За цей час введені в експлуатацію 60 житлових будинків майже на 10 тисяч квартир.

Сьогодні підприємства корпорації «Укрбуд» одночасно будують 26 житлових комплексів у Києві на понад 17 тисяч квартир, які будуть здані у майбутньому.