Бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" показали, как уничтожают врага в Соледаре

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ.

"Бои тяжелые, враг применяет запрещенные фосфорные боеприпасы, но при этом несет большие потери", - отметили в сообщении под видео.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что аэроразведка Государственной пограничной службы обнаружила в Луганской области вражескую БМП, которую затем уничтожили украинские военные.

Также ранее мы писали, что украинские военные уничтожили позицию российских военных в Луганском направлении. После поражения сдетонировал и боекомплект оккупантов.

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