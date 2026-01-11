РФ рвалась к Купянску, в Покровске и Гуляйполе - бои: детали в сводке Генштаба

По данным Оперативного командования по состоянию на 22:00 11 января 2026 года, с начала суток произошло 200 боевых столкновений. Украинские защитники наносят врагу огневое поражение и сдерживают попытки продвижения российских войск.

Противник нанес 48 авиаударов, сбросив 129 управляемых авиабомб, привлек 1868 дронов-камикадзе и совершил 2121 обстрел позиций украинских войск и населенных пунктов.

Северо-Слобожанское и Курское направления: 85 обстрелов, из них 4 - из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление: 14 атак в районах Прилепки, Двуречанского, Долгенького и других населенных пунктов. 4 боестолкновения продолжаются.

Купянское направление: противник совершил девять попыток наступления в сторону Петропавловки, Новоплатоновки, Купянска и Богуславки, одно боестолкновение продолжается.

РФ не оставляет попытки проникнуть и закрепиться в городе.

Лиманское направление: 15 штурмовых действий отбито, еще 1 продолжается.

Славянское и Краматорское направления: несколько атак, частично продолжаются бои.

Константиновское направление: 16 боевых столкновений.

Покровское направление: с начала этих суток противник 43 раза атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Покровск, Сухецкое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Ивановки, Гришино, Торецкого и Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника, в двух локациях бои до сих пор продолжаются.

Александровское направление: отражено 15 атак, авиаудар по Гавриловке.

Гуляйпольское направление: 38 боестолкновений, авиаудары по Малой Токмачке, Рождественке и других населенных пунктах, 7 боев продолжаются.

Ореховское направление: 8 атак отбито, авиаудар по Орехову.

Приднепровское направление: противник наступательных действий не проводил.

Украинские войска продолжают контролировать ситуацию и наносят значительные потери врагу, удерживая ключевые позиции по всей линии фронта.