РФ рвалась к Купянску, в Покровске и Гуляйполе - бои: детали в сводке Генштаба

Силы обороны Украины решительно отбили сегодня 200 атак российских захватчиков по всей линии фронта. Самые горячие бои происходили на Южно-Слобожанском, Покровском и Гуляйпольском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
По данным Оперативного командования по состоянию на 22:00 11 января 2026 года, с начала суток произошло 200 боевых столкновений. Украинские защитники наносят врагу огневое поражение и сдерживают попытки продвижения российских войск.
Противник нанес 48 авиаударов, сбросив 129 управляемых авиабомб, привлек 1868 дронов-камикадзе и совершил 2121 обстрел позиций украинских войск и населенных пунктов.
Северо-Слобожанское и Курское направления: 85 обстрелов, из них 4 - из РСЗО.
Южно-Слобожанское направление: 14 атак в районах Прилепки, Двуречанского, Долгенького и других населенных пунктов. 4 боестолкновения продолжаются.
Купянское направление: противник совершил девять попыток наступления в сторону Петропавловки, Новоплатоновки, Купянска и Богуславки, одно боестолкновение продолжается.
РФ не оставляет попытки проникнуть и закрепиться в городе.
Лиманское направление: 15 штурмовых действий отбито, еще 1 продолжается.
Славянское и Краматорское направления: несколько атак, частично продолжаются бои.
Константиновское направление: 16 боевых столкновений.
Покровское направление: с начала этих суток противник 43 раза атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Покровск, Сухецкое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Ивановки, Гришино, Торецкого и Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника, в двух локациях бои до сих пор продолжаются.
Александровское направление: отражено 15 атак, авиаудар по Гавриловке.
Гуляйпольское направление: 38 боестолкновений, авиаудары по Малой Токмачке, Рождественке и других населенных пунктах, 7 боев продолжаются.
Ореховское направление: 8 атак отбито, авиаудар по Орехову.
Приднепровское направление: противник наступательных действий не проводил.
Украинские войска продолжают контролировать ситуацию и наносят значительные потери врагу, удерживая ключевые позиции по всей линии фронта.
Напомним, за минувшие сутки российские войска потеряли еще 1130 солдат на фронте. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 44 артиллерийские системы, 134 единицы автотехники, более 600 дронов и другое вооружение противника.
С начала полномасштабной войны общие потери армии РФ уже превышают 1,2 млн человек.