За капітанським штурвалом: Надя Дорофєєва здивувала шанувальників новим талантом

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва також показала "лайфак" - укладку за допомогою вітру

Зіркова пара Надя Дорофєєва та Володимир Дантес продовжують проводити відпустку в Італії, куди вони полетіли великою компанією з друзями. При цьому музиканти та їхні друзі вирішили не зупинятися в одному конкретному місті. Вони орендували яхту, на якій катаються по хвилях італійського узбережжя. І за кілька днів Дорофєєва і Дантес вже встигли відвідати кілька міст і сіл.

Звичайно ж, солістка поп-групи "Время и Стекло" балує багатомільйонну армію шанувальників десятками різних фото і відео, демонструючи всі деталі свого казкового відпочинку з коханим. Пара та їхні друзі не тільки вивчають нові міста, танцюють на яхті і розпивають коктейлі. Приміром, Надя спробувала себе в ролі капітана яхти!

Так, на своїй instagram-сторінці Дорофєєва опублікувала цікаве відео, на якому сидить за капітанським штурвалом! На Наді – проста літня сукня бежевого відтінку, яка розвивається під сильними поривами вітру. Волосся розпущене... Вона впевнено тримається за штурвал. Однак сам капітан стоїть поруч і час від часу показує, що потрібно робити.

На відео Дорофєєва також залишила геомітку – італійська комуна Галліполі, яка розташовується в регіоні Апулія, в провінції Лечче. До речі, свою поїздку Дорофєєва та Дантеса розпочали в місті Барі. Так що пара пройшла чималий шлях. Відповідне відео з'явилося в twitter-акаунті MyGlamWish.

До речі, а ще трохи пізніше Дорофєєва повеселила шанувальників ще один забавним відео, в головній ролі якого... вітер. Так, Надя зняла на відео, як її волосся майорять під потужними поривами вітру. Жартома співачка зазначила, що це природний фен. А в наступному кадрі бачимо результат такої "чудо-сушки" – практично ідеальну укладку.

Нагадаємо, що Каменських і Потап також почали свій відпочинок в Італії, а саме – на острові Сардинія. При цьому компанію їм склав солить групи "Время и Стекло" Олексій Завгородній зі своєю дружиною Анею. Зазначимо також, що Аня і Настя – найкращі подруги. Аня Завгородня навіть супроводжувала Потапа і Настю під час весільної подорожі до Туреччини!

Однак зараз пара вже знаходиться у Франції! Потап і Настя вирішили змінити локацію і рушили на французьку Корсику. Своєю фотопрогулянкою вони поділилися на instagram-сторінках.

Також до цього Дантес похвалився жарким фото з Дорофєєвою, засвітивши її соковиті форми. Надя позує в чорному відкритому купальнику. Однако на пікантному знімку видно лише "задню частину" виконавиці.