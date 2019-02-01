Зоряний family look: Світлана Лобода показала свою стильну дочку

Знаменитість вразила схожими з донькою образами
Зіркова мама Світлана Лобода не дивлячись на свій напружений графік намагається якомога більше часу приділити своїй дочці Євангеліні. Так, нещодавно зірка провела з нею зимові канікули на Мальдівах, звідки часто публікувала Instagram-звіти про проведений час на райському острові.
Фото: Світлана Лобода зі своєю стильною дочкою Євою (instagram.com/lobodaofficial)
А нещодавно співачка додала фото в свій аккаунт в соцмережах, зроблений в гримерці артистки. На ньому Світлана з Євою позували в схожих тотал-чорних образах. На обох були ультрачерні блузки, шкіряні куртки і широкополі капелюхи в колір всього наряду.
Мама і дочка неймовірно красиві і схожі одна на одну, вирішили шанувальники і порадили Світлані приготуватися до того, що дочка скоро почне носити речі з її гардеробу, надто дуже швидко росте дівчинка.
Скріншот: Коментарі до посту Світлани Лободи (instagram.com/lobodaofficial)
"Не реально круті, хочу такі капелюхи"
"Красоточки"
"Які крутишки"
"Гарні дівчата"
"Які класні"
"Дуже любимо вас"
"Мамина копія!"
"які зайчики"
"Стиляжні Лободулі. Обожнюю!!!"
"Світлана! Ви не тільки успішна співачка,але і прекрасна мама, будь-яку вільну хвилину проводите з дітьми. Розумниця"
"Красотульки"
"Як на вас схожа"
"Шик"
"Супер"
"Краща подружка підростає)) бережися мамин гардероб!" - написали захоплені фанати.
Нагадаємо, що нещодавно Світлана Лобода в екстремальному міні "засвітила" пишні груди і нескінченні ноги. Співачка показала неймовірну грацію і ідеальні форми у сукні зі спущеними плечима.
Раніше Світлана Лобода показала шанувальникам процес створення своїх концертних нарядів, а також тих, хто над ними працює.
До речі, один з номерів нового масштабного шоу Світлани Лободи справив на фанів незабутнє враження, а також був настільки незвичайним і епатажним, що вони надовго запам'ятали дійство на сцені.
Що ви не знали про Світлану Лободу (відео: РБК-Україна)