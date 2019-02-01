Зоряний family look: Світлана Лобода показала свою стильну дочку

Фото: Світлана Лобода і її дочка Єва Цар (instagram.com/lobodaofficial)

Знаменитість вразила схожими з донькою образами

Зіркова мама Світлана Лобода не дивлячись на свій напружений графік намагається якомога більше часу приділити своїй дочці Євангеліні. Так, нещодавно зірка провела з нею зимові канікули на Мальдівах, звідки часто публікувала Instagram-звіти про проведений час на райському острові.

Фото: Світлана Лобода зі своєю стильною дочкою Євою (instagram.com/lobodaofficial)

А нещодавно співачка додала фото в свій аккаунт в соцмережах, зроблений в гримерці артистки. На ньому Світлана з Євою позували в схожих тотал-чорних образах. На обох були ультрачерні блузки, шкіряні куртки і широкополі капелюхи в колір всього наряду.

Мама і дочка неймовірно красиві і схожі одна на одну, вирішили шанувальники і порадили Світлані приготуватися до того, що дочка скоро почне носити речі з її гардеробу, надто дуже швидко росте дівчинка.

Скріншот: Коментарі до посту Світлани Лободи (instagram.com/lobodaofficial)



"Не реально круті, хочу такі капелюхи"

"Красоточки"

"Які крутишки"

"Гарні дівчата"

"Які класні"

"Дуже любимо вас"

"Мамина копія!"

"які зайчики"

"Стиляжні Лободулі. Обожнюю!!!"

"Світлана! Ви не тільки успішна співачка,але і прекрасна мама, будь-яку вільну хвилину проводите з дітьми. Розумниця"

"Красотульки"

"Як на вас схожа"

"Шик"

"Супер"

"Краща подружка підростає)) бережися мамин гардероб!" - написали захоплені фанати.

Нагадаємо, що нещодавно Світлана Лобода в екстремальному міні "засвітила" пишні груди і нескінченні ноги. Співачка показала неймовірну грацію і ідеальні форми у сукні зі спущеними плечима.

Раніше Світлана Лобода показала шанувальникам процес створення своїх концертних нарядів, а також тих, хто над ними працює.

До речі, один з номерів нового масштабного шоу Світлани Лободи справив на фанів незабутнє враження, а також був настільки незвичайним і епатажним, що вони надовго запам'ятали дійство на сцені.

Що ви не знали про Світлану Лободу (відео: РБК-Україна)