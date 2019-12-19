Зіркові дуети: Олег Винник, Макс Барських та Сергій Бабкін виступить у прямому ефірі шоу Х-фактор 10

У суботу, 21 грудня відбудеться великий фінал вокального шоу Х-фактор 10 сезон на СТБ. Четверо фіналістів шоу виступлять в дуеті з топ-зірками українського шоу-бізнесу: артистом №1 в Україні Олегом Винником, віртуозним музикантом Сергієм Бабкіним і секс-символом поп-сцени Максом Барських. Ім'я четвертого артиста дізнаємося в прямому ефірі шоу. Зіркові гості також подарують глядачам і свої сольні виступи.

Крім інтригуючих дуетів, учасники готують ще по 2 пісні. Одна з них - та, завдяки якій вони пройшли кастинг у суддівської четвірки. А інший трек – авторська пісня.

Так, Еліна Іващенко виконає пісню, яку вона написала для нацвідбору на Євробачення. Її наставник впевнений, що цей хіт може призвести Еліну до перемоги. Новий трек Маші Стопник настільки запальний, що дівчина має намір підірвати сцену своїм виступом. Антон Вельбой обіцяє відкритися під час виконання авторського матеріалу, з абсолютно нового боку. А Георгій Колдун розповість, який неймовірний подарунок отримав за тиждень до фіналу.

Хто з них увійде до топ-2 найсильніших учасника сезону і побореться за головний приз, дізнаємося вже в суботу, 19:00 у прямому ефірі шоу Х-фактор на СТБ.

Нагадаємо, у фінал 10 сезону увійшли: