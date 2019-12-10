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Такі ноги: Оля Полякова працевлаштувала ще одну учасницю Х-фактора

Lite » Стиль життя 10.12.2019 - 16:55
Такі ноги: Оля Полякова працевлаштувала ще одну учасницю Х-фактора
Оля Полякова (фото: СТБ)

Під час ефіру Полякова запропонувала дівчині роботу

Суддя вокального шоу Х-фактор на СТБ Оля Полякова під час другого прямого ефіру проекту запропонувала роботу одній з учасниць номера групи Romax.

Так, підопічні Андрія Данилка колектив Romax виступили з хітом Рікі Мартіна "Livin' la Vida Loca" в українському перекладі. Для номера чоловіки запросили зіграти на саксофоні свою подругу Аліну Сакс.

Після виступу Оля Полякова зізналася, що більше у виступі групи найбільше її вразила саме саксофоністка.

"Дівчина з саксофоном просто перекрила ваш виступ. Аліна, у вас такі ноги! Я запрошую вас на роботу в свій колектив прямо з сьогоднішнього дня", - заявила поп-діва.

Такі ноги: Оля Полякова працевлаштувала ще одну учасницю Х-фактора

Такі ноги: Оля Полякова працевлаштувала ще одну учасницю Х-фактора

"Я шалено щаслива, це було дуже несподівано для мене. Хлопці покликали мене трохи прикрасити їх номер, але я ніяк не очікувала, що Оля Полякова запропонує мені співпрацю. Я дуже люблю Олю, люблю її музику, тому я просто в шоці! Я щаслива дівчинка!", - прокоментувала Аліна.

Нагадаємо, це не перший раз в історії ювілейного Х-фактора, коли Оля Полякова пропонує роботу учасникам шоу. У першому прямому ефірі суддя шоу запропонувала контракт учасниці Людмилі Базелюк, яка, до того ж, вже 15 років працює нянею дітей співачки.

Зазначимо, раніше Оля Полякова згадала, як пропустила Новий рік. Співачка зазначила, що подібне з нею трапилося один раз. І ситуація була повною несподіванкою.

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Новини України х-факторОля Поляковатв-шоу
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