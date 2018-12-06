Зірка серіалу "Школа" розповіла про нерозділене кохання

Герої серіалу Школа. Фото: Прес-служба

Ганна Тринчер зізналася, що у неї були нерозділені почуття

Ганна Тинчер, у рамкках проекту "Тільки нікому не кажи" телеканалу 1+1 відповіла на болюче питання.

Актриса, яка виконала роль Нати в серіалі "Школа", і суперфіналістка проекту "Голос країни" зізналася, що в юному віці переживала нещасну любов, яка допомогла їй у творчості:

"Тема кохання завжди актуальна для будь-якого віку. Передплатники майже щодня пишуть мені в соціальних мережах і чекають від мене поради, як краще вчинити в любовних справах. Тепер я буду їм всім надсилати посилання на наші відео, в яких ми даємо відповіді на всі ці питання. Мало хто знає, що саме нещасна любов допомогла мені створити авторську пісню. Знаю з власного досвіду, що негативні емоції від нерозділеного кохання краще направляти в інші сфери, як наприклад, - творчість", - зізналася Аня.

Анна Тинчер. Фото: Прес-служба 1+1

Відзначимо, що нові тематичні ролики будуть з'являтися на сайті щотижня, а гостями психолога кожен раз буде ставати зірка популярного серіалу "Школа". А після новорічних свят відвідувачів сайту "Тільки нікому не кажи" і Youtube-каналу "Школа" чекає нова серія інтерв'ю на інші актуальні теми.

За час існування онлайн-щоденника "Тільки нікому не кажи" на сайт надійшли тисячі історій з різних регіонів України. Користувачі сайту відверто розповідали про нерозділене кохання, зраду друзів і проблеми з батьками, а також зверталися за допомогою.

Відео-ролики були розподілені за кількома темами: "Мутки in love", "Френдс форева", "Трабли з батьками" і "Кляте вороже ЗНО". Відео побудовані у форматі інтерв'ю, під час якого улюбленці глядачів, актори серіалу "Школа" ставлять психолога питання і розповідають анонімні історії авторів сайту, щоб експерт порекомендувала, як краще вчинити в тій чи іншій ситуації.

Герої серіалу Школа. Фото: Прес-служба

Як зазначає Марія Макуха, така платформа стала єдиною в Україні, на якій підлітки вільно і анонімно можуть висловити свої переживання:

"Читаючи листи підлітків, майже після кожного я подумки уявляла собі діалог з автором. У багатьох історіях виразно лунав крик про допомогу, коли ні батьки, ні школа не можуть дати раду, і підлітки залишаються з проблемою один на один. Через властивого віку максималізму кожна невдача в любові, навчання, дружбу може сприйматися як катастрофа. І тоді необхідно, щоб поруч був хтось, хто вже пережив подібне. Школярі в наш час рідко мають старшого наставника, з яким можуть відкрито говорити на складні теми і питати рада, а не чути критику. Важливо вчити критично мислити, дивитися на одну і ту ж ситуацію з різних сторін, не ціпеніти від сорому, коли необхідно звертатися за допомогою. Саме тому ми вирішили створити ролики-інтерв'ю, в яких актори улюбленого серіалу задають питання на теми, які хвилюють кожного підлітка. Сподіваюся, кожен із наших глядачів зможе знайти для себе відповіді на особисті питання і відчути підтримку", - зазначила Марія.

Нагадаємо, "Тільки нікому не кажи" - це анонімний онлайн-щоденник створений телеканалом 1+1, в якому кожен може написати листа тому, кому не може висловити свої переживання в реальному житті. Мета проекту - допомогти підліткам говорити про свої проблеми і переживання, які характерні для шкільного віку, навчити ділитися власними емоціями, а батькам - дати можливість дізнатися, чим насправді живуть сучасні діти і навчитися краще їх розуміти.

Раніше ми повідомляли, що зірка серіалу "Школа" випустила зухвале відео на нову пісню.

До цього зірка серіалу "Школа" зіграла у фільмі за романом української письменниці.

Відео: РБК-Україна