Зірка "Орла і Решки" стала мамою вдруге: перше фото малюка

Ведуча показала новонародженого і розповіла, як назвала його

Бывшая ведущая популярного шоу "Орел и Решка" Натали Неведрова во второй раз стала мамой - 29-летняя звезда родила мальчика. О счастливом событии Натали сообщила в своем Instagram, опубликовав первый кадр с новорожденным малышом.

"Мне вам о многом нужно рассказать) Но для начала.. привет, пингви!

А теперь стих: успела я двадцать восьмого выпульнуть второго.

Добро пожаловать, Мартин!" - подписала трогательное фото ведущая.

На фото ребенок лежит у нее на коленях, его лица при этом не видно.

Фото: (instagram.com/nevedrova)

Отметим, что имя для малыша Неведровой помогли выбрать поклонники. Она сообщила пол ребенка в соцсети и попросила подписчиков помочь ей с выбором имени. В итоге она назвала сыночка Мартин.

Фаны наперебой поздравляют ее с пополнением в комментариях и желают малышу и ее семье здоровья и счастья.

"Поздравляю! Очень рада за вас! Имя классное, интересное. Здоровья вам и вашей семье! P.S стих это что-то", "Поздравляююю с рождением сыночка", "Красивое имя Мартин", "Натали, поздравляю вас!!!", "Поздравляю!!! Растите здоровыми и красивыми на радость маме с папой!!!" - пишут подписчики.

Скриншот комментариев: (instagram.com/nevedrova)

У Натали есть старшая трехлетняя дочка Мари-Николь, которая с нетерпением ждала появления братика на свет.

Фото: (instagram.com/nevedrova)

Ведущая уже завела отдельный аккаунт для малыша Мартина, в который будет выкладывать его снимки и ролики.

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