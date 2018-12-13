"Пошла худеть к лету": Регина Тодоренко поделилась мечтами о стройных ножках

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

О том, как проходят первые дни материнства, знаменитая ведущая все еще молчит, но уже рассказала о планах похудеть к лету

Популярна ведущая передачи Орел и Решка Регина Тодоренко, которая недавно стала мамой, и до сих пор не стала делиться с фанатами фотографиями ребенка, опубликовала фото на своей страничке в Instagram.

Как оказалось, фото это не новое, а сделанное на пятом месяце беременности звезды, но в подписи под ним девушка призналась, что очень скучает о той фигуре, которую имела до беременности и родов.

Скриншот: Фото еще беременной Регины Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Смотрю на свои фото и скучаю по худым ногам, тонкой талии и упругой попе и бедрам. А ведь на этом фото я уже на 5-м месяце беременности!", - написала под фото Регина.

"Пока я только мечтаю о том, чтобы снова влезть в обтягивающие штанишки", - призналась Тодоренко.

Оценить, на сколько сильно изменилась фигура Тодоренко, мы, к сожалению, пока не можем, поскольку она соблюдает "режим молчания" в своем блоге, и поделилась всего одной своей послеродовой фотографией, на которой совсем не видно формы Регины. Тем не менее, она сообщила, что уже намерена начать процесс похудения.

"Ну а пока вы разбавляете улицы города своими модными образами, я пошла худеть к лету ", - подытожила она вышесказанное.

Комментарии к посту Регины Тодоренко (скриншот: instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики поддержали желание звезды похудеть и выглядеть красиво, но посоветовали все же сильно не торопиться, а больше проводить время с новорожденным и наслаждаться материнством.

"Регина, наслаждайтесь вашим нынешним положением, играйтесь с маленьким, любите его", "Наслаждайтесь своим счастьем, ведь детки так быстро растут", "Похудеем, это временно", - прокомментировали они фото.

Ранее стало известно, что знаменитая украинская телеведущая Регина Тодоренко, тайно сочетавшаяся браком с российским певцом Владом Топаловым, родила своего первенца.

Читайте также о том, что поклонники Тодоренко уверены, что она намеренно утаивает все подробности о рождении ребенка и, по мнению фанатов, потому выкладывает старые фото, сделанные еще во время беременности.

Факты из жизни Регины Тодоренко (видео: video.rbc.ua)