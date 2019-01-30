Зірка "Орла і Решки" стала мамою вдруге: перше фото малюка

Фото: Наталі Невєдрова (instagram.com/nevedrova)

Ведуча показала новонародженого і розповіла, як назвала його

Колишня ведуча популярного шоу "Орел і Решка" Наталі Невєдрова вдруге стала мамою - 29-річна зірка народила хлопчика. Про щасливу подію Наталі повідомила в своєму Instagram, опублікувавши перший кадр з новонародженим малюком.

"Мені вам про що потрібно розповісти) Але для початку.. привіт, пінгві!

А тепер вірш: встигла я двадцять восьмого випульнути другого.

Ласкаво просимо, Мартін!" - підписала зворушливе фото ведуча.

На фото дитина лежить у неї на колінах, його обличчя при цьому не видно.

Фото: (instagram.com/nevedrova)

Відзначимо, що ім'я для малюка Невєдровій допомогли вибрати шанувальники. Вона повідомила стать дитини в соцмережі і попросила підписників допомогти їй з вибором імені. У підсумку вона назвала синочка Мартін.

Фани наввипередки вітають її з поповненням в коментарях і бажають дитині та її родині здоров'я і щастя.

"Вітаю! Дуже рада за вас! Ім'я гарне, цікаве. Здоров'я вам і вашій родині! P.S вірш це що-то", "Поздравляююю з народженням синочка", "Красиве ім'я Мартін", "Наталі, вітаю вас!!!", "Вітаю!!! Ростіть здоровими і красивими на радість мамі з татом!" - пишуть підписники.

Скріншот коментарів: (instagram.com/nevedrova)

У Наталі є старша трирічна дочка Марі-Ніколь, яка з нетерпінням чекала появи братика на світ.

Фото: (instagram.com/nevedrova)

Ведуча вже завела окремий аккаунт для малюка Мартіна, куди буде викладати його знімки і ролики.

Нагадаємо, екс-ведуча "Орла і Решки" Регіна Тодоренко вперше вийшла у світ після пологів.

Ми також повідомляли, що відома телеведуча Регіна Тодоренко, яка ділиться подробицями своєї вагітності з шанувальниками, даючи їм поради, зараз дуже зайнята схудненням до літа. Мета Тодоренко – позбутися від п'яти кілограм, адже вже вдалося скинути 15.

До речі, зірка "Орла і решки" спокусила пікантним підводним фотосетом.