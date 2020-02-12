Золото і діамант: Меган Маркл отримала особливий подарунок під час першого виходу в світ у Канаді

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

За словами директора центру, Маркл була дуже вдячна за такий дорогий подарунок

Меган Маркл і принц Гаррі продовжують налагоджувати незалежне життя в Канаді. Зазначимо, що після офіційної відмови від королівських обов'язків Меган буквально відразу ж з сином Арчі полетіла за океан. А от Гаррі приєднався до своєї коханої трохи пізніше, завершивши всі питання у зв'язку зі зреченням, а саме - 20 січня. З тих пір про життя герцогів Сассекських офіційно практично нічого не чути. Велика частина інформації надходить у ЗМІ від різних джерел. Як правило, це знайомі з близького оточення Меган і Гаррі. Звичайно ж, в якості цих джерел деколи доводиться сумніватися. Але шанувальникам монаршої родини поки що нічого іншого не залишається.

І все ж деякі відомості про Меган і Гаррі достовірні. І їм можна довіряти. Як відомо, незадовго після прибуття в Канаду, 14 січня Меган Маркл відвідала жіночий кризовий центр благодійної організації Justice For Girls у Ванкувері. Тоді наголошувалося, що візит носив неофіційний характер. Навіть співробітники центру були здивовані несподіваною появою герцогині Сассекської. Експерти королівської сім'ї відразу ж припустили, що таким чином Меган чітко дає зрозуміти - і після зречення вона не збирається закидати свої благодійні і соціальні проекти. А на Канаду у неї "великі плани".

Меган Маркл із співробітницями жіночого кризового центру (фото: @Downtown Eastside Women's Centre)

Проте лише днями адміністрація центру Justice For Girls у Ванкувері зважилася на розмову з журналістами. Співробітники жіночого центру вперше розповіли, як пройшла зустріч. І найголовніше, що вони підготували в якості подарунка для дружини принца Гаррі.

Так, за словами керівниці центру Аннабель Уебб, Меган дуже уважно вислухала всіх, хто з нею хотів поговорити. Таким чином Маркл змогла скласти незалежну думку про проблеми жінок Канади. Навіть не попередивши про свій візит, дружина принца Гаррі змогла швидко розрядити обстановку "ступору" і розташувати до себе присутніх.

Під кінець цієї зустрічі співробітниці центру вирішили зробити Меган хоч якийсь приємний сюрприз зі свого боку. І подарували герцогині Сассекській золоту підвіску з кулоном у вигляді китового хвоста з діаманта в 18 карат.

Розкішну прикраса центру Justice For Girls в свій час пожертвувала ювелір Холлі Бартлетт.

При цьому Меган не хотіла приймати настільки дорогий подарунок. Проте співробітники центру умовили її прийняти його, пояснивши, що це цілком відповідає місцевій культурі. Герцогиня з вдячністю прийняла дорогий "знак пошани".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Меган Маркл і принцу Гаррі доведеться повернутися в Лондон на особисте прохання Єлизавети ІІ.