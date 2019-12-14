В золоті і колі близьких: Віка з Неангелів показала, як відзначила день народження

Співачка показала фотографії, на яких позує з близькими людьми
Учасниця популярної українського гурту НеАнгели Вікторія Смеюха любить ділитися на своїй сторінці в Instagram фотографіями зі свого життя. На цей раз співачка показала знімки зі святкування свого дня народження, який відзначала 13 грудня.
Віка зробила серію знімків, на яких вона стоїть у колі своїх близьких людей. Знімок схоже зроблений в одному із столичних ресторанів. Віка з гостями фотографувалася на сходах, у яких була підсвітка.
Віка з Неангелів показала фото з дня народження (фото: instagram.com/vikanablack)
Варто зазначити, що вчора співачці виповнилося 34 роки і в наступному році вона вже чекає свыі ювілей.
Віка з Неангелів показала фото з дня народження (фото: instagram.com/vikanablack)
"День народження - сумне свято, але тільки не в мене! Спасибі кожному, хто привітав! Ви – мій стимул вперед! P. S. А в наступному році ювілей!!!" – написала Вікторія.
Віка з Неангелів показала фото з дня народження (фото: instagram.com/vikanablack)
Користувачі мережі також привітали артистку з такою чудовою подією. Своє привітання також залишив і український співак Віталій Козловський.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що нещодавно Віка з Неангелів блиснула пишним декольте в платті в дусі 1920-х.