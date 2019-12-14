В золоті і колі близьких: Віка з Неангелів показала, як відзначила день народження

Віка з Неангелів показала фото з дня народження (фото: instagram.com/vikanablack)

Співачка показала фотографії, на яких позує з близькими людьми

Учасниця популярної українського гурту НеАнгели Вікторія Смеюха любить ділитися на своїй сторінці в Instagram фотографіями зі свого життя. На цей раз співачка показала знімки зі святкування свого дня народження, який відзначала 13 грудня.

Віка зробила серію знімків, на яких вона стоїть у колі своїх близьких людей. Знімок схоже зроблений в одному із столичних ресторанів. Віка з гостями фотографувалася на сходах, у яких була підсвітка.

Віка з Неангелів показала фото з дня народження (фото: instagram.com/vikanablack)

Варто зазначити, що вчора співачці виповнилося 34 роки і в наступному році вона вже чекає свыі ювілей.

Віка з Неангелів показала фото з дня народження (фото: instagram.com/vikanablack)

"День народження - сумне свято, але тільки не в мене! Спасибі кожному, хто привітав! Ви – мій стимул вперед! P. S. А в наступному році ювілей!!!" – написала Вікторія.

Віка з Неангелів показала фото з дня народження (фото: instagram.com/vikanablack)

Користувачі мережі також привітали артистку з такою чудовою подією. Своє привітання також залишив і український співак Віталій Козловський.

Будь щаслива! Живи в кайф! З Днем варення;

Вікуся, з Днем Народження!!! Жіночого щастя тобі міцного здоров'я. І залишайся такою ж молодою, красивою, веселою і позитивною;

З днем народження! Залишайся такою ж душевною людиною! Сяй, будь щаслива, кохана! І головне здорова;

З Днем Народження Вас!!! Любові, квітів, подарунків, хороших людей за Життя!!!

Як завжди, на висоті, дуже красива, стильна, чарівна, гламурна, мила, модна, весела! Щиро від усього серця і душі вітаю З Днем Народження! Всього самого найкращого в житті З любов'ю Олексій!

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що нещодавно Віка з Неангелів блиснула пишним декольте в платті в дусі 1920-х.