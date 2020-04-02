Знав, як сподобатися: Дантес поділився "фірмовим" рецептом зваблювання

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Артист розсекретив особистий досвід

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва вирішили залишитися на карантині в своєму приватному будинку і суворо дотримуватися всіх правил і рекомендацій медиків. Співачка розповіла, що пара вирішила "карантинити" разом з друзями і домовилися в цей період не спілкуватися ні з ким, крім один одного. Дві сім'ї навіть тиждень прожили разом, але потім роз'їхалися. Вова вирішив не витрачати час даремно і поєднати приємне з корисним – знімати відео для свого You-Tube-каналу і проводити час з толком.

Артист робить тематичні влоги про те, як не розлучитися на карантині. У кожному випуску (а їх на даний момент всього три), він ділиться кулінарними рецептами і готує на очах у глядачів певну страву. А потім знімає невелику замальовку з участю дружини Наді Дорофєєвої. Попутно артист міркує про життя, стосунки і ділиться кумедними історіями.

В цей раз Дантес вирішив поділитися "фірмовим" секретом зваблювання і розповів, як сподобатися протилежній статі.

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

"Я в дитинстві знав, як сподобатися дівчинці. Точніше я знав не стільки, як сподобатися дівчинці, як її батькам. Тому що дівчинка в 14-15 років явне не думає про те, як класно готує хлопець. А ось мама цієї дівчинки явно подумає саме про це. Я приходив додому до цієї дівчинки, наприклад, після школи, поки її батьки були на роботі. Я ставав і починав готувати, припустимо, запіканку. Приходили батьки і заставали картину: ми їли те, що я приготував. І я потім вставав і починав ще мити посуд. Загалом, я робив все, щоб мама цієї дівчинки потім провела з нею правильну виховну роботу. І що ви думаєте? Ці дівчатка гуляли потім зі мною!" - розповів Вова.

Відео: You-Tube/DANTES

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва провела майстер-клас, як робити ефектний макіяж.