"Знає всі секрети": Тодоренко вразила одкровеннями про бурхливе минуле

Регіна Тодоренко поділилася зі своїми дописувачами відвертими історіями зі свого життя. Популярна телеведуча виставила нове фото зі своєю мамою і розповіла, що разом з нею читає книги про вихованні дітей нового покоління.

Регіна зазначила, що її мама майже 30 років тому діяла саме за такими принципами, як описують сучасні психологи. За словами Тодоренко, її мама ніколи не лаяла, не била, і навіть не підвищувала голос на неї.

При цьому Регіна згадала про один випадок, коли мама не розмовляла з нею цілий день. Це сталося після того, як у 15 років на свій день народження вона була "трішки не в собі", коли її хлопець заніс на руках додому. Регіна зізнається, що після цього випадку батьки ще довго жартували над нею.

Регіна Тодоренко разом зі своєю мамою (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"І над всіма неприємними ситуаціями ми сміялися і намагалися шукати в них тільки позитивні сторони. І на кожні мої вибрики мама відповідала великою любов'ю (як і зараз продовжує), поповнюючи "емоційний банківський рахунок", - заявила Регіна.

Крім того, вона розповіла, що її мама підтримувала у всьому, і навіть у дитинстві, коли їй не хотілося йти до школи, то мама їй дозволяла пропустити перші уроки.

Крім того, вона навіть пояснювальні записки писала, що дівчинка запізнилася в школу за станом здоров'я. При цьому Регіна підкреслила, що закінчила школу з відзнакою та золотою медаллю.

Регіна Тодоренко разом зі своєю мамою (фото: instagram.com/irina_todorenko)

Тодоренко також зазначила, що вона завжди була з мамою дуже дружна і ділилася секретами навіть своїх подруг.

"Мама знала всіх моїх друзів, а я тоді любила знайомитися по оголошенню, і коло друзів змінювалось щодня. А ще всіх цих знайомих-незнайомих людей я водила до нас додому, і ми галасували до півночі. У мене навіть був один, який сидів (тут повинна бути окрема історія), достроково звільнений, і навіть це батьки з гордістю зтерпіли", - розповіла Регіна.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко умилила пляжною романтикою з Владом Топаловим.

Раніше повідомлялося про те, що Тодоренко розповіла про свої гастрономічні спокуси в Туреччині.