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Злата Огневич порадила фанатам, що варто встигнути зробити до кінця літа

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.08.2019 - 15:31
Злата Огневич порадила фанатам, що варто встигнути зробити до кінця літа
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка запропонувала шанувальникам не втрачати час даремно і ловити останні теплі дні

 Злата Огневич вирішила скористатися літом на повну і обов'язково спробувати щось нове, про це вона написала у своєму профілі в Instagram, склавши цілий список невідкладних справ, які потрібно укласти в 21 день серпня, що лишився.

Злата Огневич порадила фанатам, що варто встигнути зробити до кінця літа

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

 "Поки на дворі ще літо, є можливість зайнятися чимось новим! Змінити повсякденність, зробити речі, які зовсім тобі не притаманні", - закликала вона своїх підписників.
Список справ, який Злата склала для себе виглядає приблизно так:
"- відключити телефон і 2 дні не заходити в інтернет,
- поїхати до бабусі і допомогти їй, а заодно згадати дитинство!
- купатися без одягу вночі, або зустрічати ранок десь на безлюдному узбережжі!"

 "Ну все, мені пора, треба зробити купу веселих справ, тому що літо йде помалу!" - у висновку написала співачка.

 Шанувальники погодилися, що у них теж ще гори незавершених літніх справ, які вони теж не хочуть відкладати і запропонували свої варіанти розваг.

  • Як хочеться, щоб літо не закінчувалось. Всім, бігом на пляж!
  • Злата, на рахунок літа ти права, треба зайнятися чимось новим, наприклад піти в похід на Говерлу, здійснити мрію про яку так довго мріяв
  • стрибнути з канатом на ногах з мосту, зловити хвилю вітру на повітряній кулі, побачити захід зі схилу Дніпра і рахувати зірки впізнаючи сузір'я, під спів цвіркуна, лежачи на зеленій траві))
  • заняття йогою
 

 Крім того Огневич опублікувала декілька надихаючих кадрів в пудрово-рожевій літній гамі в підтвердження своїх слів, що до осені є ще час насолодитися теплом і світлом.

Злата Огневич порадила фанатам, що варто встигнути зробити до кінця літаЗлата Огневич порадила фанатам, що варто встигнути зробити до кінця літаФото: Злата Огневич у літніх образах (instagram.com/zlata.ognevich)

 Нагадаємо, що Злата Огневич любить порадувати підписників сміливими кадрами, так нещодавно вона продемонструвала неймовірну розтяжку, гідну балерини.

 А ще співачка готова до різного роду експериментів, так дівчина безстрашно політала в аеродинамічній трубі.

 А також українська співачка Злата Огневич нещодавно прикрасила обкладинку популярного американського журналу.

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Новини України Злата Огнєвіч
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