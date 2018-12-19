Злата Огневич поділилася дивовижною новорічною історією

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Також артистка поділилася своїми досягненнями

Представниця України на конкурсі пісні "Євробачення 2013", співачка Злата Огнєвіч, яка порадила оригінальним чином зустріти Новий рік, поділилася з шанувальниками цікавою святкової історією і повідомила про свої досягнення в цьому році. Про це інформує Сьогодні.

Співачка розповіла, як в одну з новорічних ночей у неї було кілька концертів і після першого виступу у водія, який мав везти артистку з колегами на іншу локацію, поламалося авто.

"Дізнавшись про це, один з тих відвідувачів, які були в якості гостей на моєму першому виступі, люб'язно погодився провести зі мною і моєю командою новорічний вечір і доставити нас в сусіднє місто на своєму авто. Завдяки йому я потрапила на ще два своїх концерту, і разом з ним ми і зустріли Новий рік, так як перший виступ у мене був ще до 12 ночі", - розповіла Огневич.

Основним досягненням 2018 року співачка вважає свій дебютний альбом під назвою "ГРАНІ". За словами артистки, в ньому різноманітність пісень, є навіть ті, які нетипові для її виконання. Зараз Злата почала роботу над новим альбомом.

Нагадаємо, раніше Злата Огневич розповіла, як залишатися молодою і красивою після 30 років. Зірка назвала декілька обов'язкових пунктів, яких необхідно дотримуватися бажаючим бути стрункими і красивими. Почати вона радить з режиму сну.

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