Еталон краси: Катя Осадча надихає пляжним образом

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча відправила шанувальникам "листівку з відпочинку"

Катя Осадча, вирішила побалувати підписників шикарними турецькими видами і коротким звітом про те, як проходить її відпустка. Звичайно, більшу частину часу подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова проводять на пляжі, насолоджуючись сонцем і теплим морем, але не забувають і про те, що фанати чекають від них звісток. Тому, опублікувавши чергове фото Катерина підписала — "листівка з відпустки", присвятивши її своїм підписникам.

Фото: Сонячна Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Фанати подякували улюбленій телеведучій за такий турецький привіт і побажали сім'ї гарного відпочинку.

Катюшка, ви еталон краси.....так тримати

Дуже гарний кадр) побільше б таких цікавих знімків. Удачі в усьому, миру над головою, і побільше яскравих, щасливих моментів у житті))

Ще трошки таких фото і я буду пакувати валізи!

королевааа

Вам дуже личить відпочинок. Ві неймовірно мила: така домашня і витончена.

Красуня

яка краса

Сама позитивна людина нашого шоу бізнесу,яка вміє цінувати кожен день життя і насолоджуватися ним.

Подробиці про погоду, види і свій настрій, як завжди Катерина залишила в stories Instagram.

Фото: (instagram.com/kosadcha)

Варто нагадати, що подружжя не забувають викладати і романтичні фото. Кадр з поцілунком закоханих зворушив шанувальників.

Та не все так райдужно на відпочинку, відзначають знаменитості. Шикарні обіди та вечері, а також всілякі східні солодощі спокушають мандрівників на кожному кроці, так що про дієти тимчасово довелося забути.

Крім того, відпустка — прекрасний привід вигуляти численні наряди телеведучої, чим і скористалася Катя Осадча. Вона показала ніжний образ в багатошаровому сарафані від українського дизайнера.