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Хвилюючі вигини: Катя Осадча в бікіні показала фігуру під шум хвиль

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.08.2019 - 10:27
Хвилюючі вигини: Катя Осадча в бікіні показала фігуру під шум хвиль
Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча насолоджувалася чистою морською водою і безмежними просторами

Катя Осадча не втомлюється від відпочинку на Турецькій Рив'єрі, де вона ось уже два тижні насолоджується відпусткою з чоловіком Юрієм Горбуновим. Ще б пак – чудові морські пейзажі, м'який клімат, тепла вода і ласкаве сонце. А ще і смачна їжа, яка змусила теледіву на час забути про дієту і спокуситися на ласощі, наприклад, апетитне морозиво. Правда, це анітрохи не нашкодило її стрункій фігурі. Свої точені форми Катя вирішила продемонструвати в Instagram підписникам, позуючи в бікіні.

Ведуча сидить спиною до камери біля самої кромки моря. На ній – чорний купальник бікіні, який підкреслив її стрункі форми – осину талію і округлі стегна. Легка хвиля з шумом накотилася на берег і злегка накрила Катаю, яка в цей момент повернулася в профіль.

"Море спокою", - залишила вона підпис до заспокійливого кадру англійською мовою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Katya Osadcha (@kosadcha)

Шанувальники телезірки оцінили ролик з її участю. Вони зізналися, що відчувають релакс від одного тільки перегляду короткого відео і побажали Каті гарного відпочинку.

  • Море і красуня!
  • Отримую релакс тільки від одного виду
  • Катю, як шикарно! Гарного відпочинку!
  • Ой, клас!
  • Здорово!
  • Краса!
  • Шикарно!
  • Релакс
  • Кайф, вічно б так і сидіти!
  • Головне щастлива!
 

Скріншот коментарів ( instagram.com/kosadcha)

У сторіз щаслива теледіва опублікувала фото в купальнику. Вона посміхається в камеру і релаксує в прозорій бирюзвой воді. Також Катя показаала образ в мереживній невагомому білосніжній сукні з відкритими плечима.

Хвилюючі вигини: Катя Осадча в бікіні показала фігуру під шум хвиль

Хвилюючі вигини: Катя Осадча в бікіні показала фігуру під шум хвиль

Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча вже демонструвала лук в цьому вбранні, блиснувши стрункими ніжками.

Також Катя Осадча покрасувалася на фоні мальовничих турецьких видів і показала повітряний образ в прозорому сарафані і капелюсі.

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Новини України Катя Осадча
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