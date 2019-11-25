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Життя мами в реальності: Анна Сєдокова умилила забавним фото з дітьми

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.11.2019 - 17:56
Життя мами в реальності: Анна Сєдокова умилила забавним фото з дітьми
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка привітала всіх з Днем матері

36-річна Анна Сєдокова - мама трьох дітей, причому всі вони від різних чоловіків, а молодша дочка Моніка живе з батьком в США і бачиться з мамою лише на канікулах. Зараз у співачки новий роман - вона зустрічається з 27-річним латвійським баскетболістом Янісом Тіммою, який грає за російські "Хімки". Нещодавно вона поділилася спільним фото з коханим і зворушливо зізналася йому в любові. Деякі засуджують Анну за подібний спосіб життя, однак та не звертає уваги і часто підкреслює, як їй пощастило, особливо з дітьми.

В честь Дня матері, який відзначається в Росії 24 листопада, Сєдокова порадувала шанувальників новими фото зі старшою донькою Аліною і маленьким сином Гектором. Причому знімок вийшов дуже кумедним - в кадрі малюка лиже в обличчя собака і він зробив невдоволену пику, Аліна теж прийняла смішну позу і лише їх зіркова мама позує, як треба.

У підпису Анна зазначив, що саме так і виглядає реальне життя мами.

Життя мами в реальності: Анна Сєдокова умилила забавним фото з дітьми

Фото: Анна Седокова з дітьми (instagram.com/annasedokova)

"В реальності життя мами виглядає приблизно так, як на цьому фото! Діти завжди відмовляються фотографуватися навіть раз, собака кусає молодшого за щоку, в цей момент він розбиває об підлогу твій другий телефон, середньої взагалі немає на фото, а старша з червоними нігтями, як у жінки кішки, чекає швидше, щоб звалити до своїх друзів. А #МАМА в цей час намагається весь час відповідати, зрозуміти, пробачити, прибрати, насварити, похвалити, обійняти, навчити ну і хоча б разочок сфотографуватися на пам'ять )))) Я пишаюся нами, дівчатка !!! Сильно - сильно ! З нашим днем. Сьогодні можна і шампанського", - написала співачка.

Фолловери поспішили залишити свої коментарі під новим знімком артистки.

  • Милашки! Зі святом!
  • Малюк просто супер!
  • найпрекрасніше фото
  • Дочка - ваша копія)
  • найкрутіша матуся
  • Красуня
  • Супет Анюта, прямо в точку! Н. S. А я і двох зібрати не можу
  • Тільки мама мені здається має бути розпатланою як Гектор))))
  • З святом
  • Хочу бути такою мамою
  • Які ви класні, милі....
  • Фотка крута, прямий роздрукувати і повісити
  • Малюк дуже милий
  • Будь щаслива, принцеса!

Життя мами в реальності: Анна Сєдокова умилила забавним фото з дітьми

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Раніше Анна Сєдокова розповіла про канікули з молодшою донькою Монікою, яка живе в США з батьком.

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