Життя мами в реальності: Анна Сєдокова умилила забавним фото з дітьми

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка привітала всіх з Днем матері

36-річна Анна Сєдокова - мама трьох дітей, причому всі вони від різних чоловіків, а молодша дочка Моніка живе з батьком в США і бачиться з мамою лише на канікулах. Зараз у співачки новий роман - вона зустрічається з 27-річним латвійським баскетболістом Янісом Тіммою, який грає за російські "Хімки". Нещодавно вона поділилася спільним фото з коханим і зворушливо зізналася йому в любові. Деякі засуджують Анну за подібний спосіб життя, однак та не звертає уваги і часто підкреслює, як їй пощастило, особливо з дітьми.

В честь Дня матері, який відзначається в Росії 24 листопада, Сєдокова порадувала шанувальників новими фото зі старшою донькою Аліною і маленьким сином Гектором. Причому знімок вийшов дуже кумедним - в кадрі малюка лиже в обличчя собака і він зробив невдоволену пику, Аліна теж прийняла смішну позу і лише їх зіркова мама позує, як треба.

У підпису Анна зазначив, що саме так і виглядає реальне життя мами.

Фото: Анна Седокова з дітьми (instagram.com/annasedokova)

"В реальності життя мами виглядає приблизно так, як на цьому фото! Діти завжди відмовляються фотографуватися навіть раз, собака кусає молодшого за щоку, в цей момент він розбиває об підлогу твій другий телефон, середньої взагалі немає на фото, а старша з червоними нігтями, як у жінки кішки, чекає швидше, щоб звалити до своїх друзів. А #МАМА в цей час намагається весь час відповідати, зрозуміти, пробачити, прибрати, насварити, похвалити, обійняти, навчити ну і хоча б разочок сфотографуватися на пам'ять )))) Я пишаюся нами, дівчатка !!! Сильно - сильно ! З нашим днем. Сьогодні можна і шампанського", - написала співачка.

Фолловери поспішили залишити свої коментарі під новим знімком артистки.

Милашки! Зі святом!

Малюк просто супер!

найпрекрасніше фото

Дочка - ваша копія)

найкрутіша матуся

Красуня

Супет Анюта, прямо в точку! Н. S. А я і двох зібрати не можу

Тільки мама мені здається має бути розпатланою як Гектор))))

З святом

Хочу бути такою мамою

Які ви класні, милі....

Фотка крута, прямий роздрукувати і повісити

Малюк дуже милий

Будь щаслива, принцеса!

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Раніше Анна Сєдокова розповіла про канікули з молодшою донькою Монікою, яка живе в США з батьком.