"Життя не буде колишнім": Маша Єфросиніна у вишитому платті здивувала одкровеннями

Маша Єфросиніна релаксує в екзотичній Мексиці, заповідник Майкоба, куди прилетіла разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим і дочкою Наною. Ведуча насолоджується дивовижними пейзажами, місцевої незвичайною кухнею і традиціями країни. Вона регулярно розповідає і показує підписникам в Instagram, як насичено проводить час у відпустці і не перестає дивуватися, що відбувається навколо. Наприклад, Маша зважилася спробувати екзотичні страви і напої, які справили на неї незабутнє враження.

Навіть дочка теледіви ризикнула долучитися до дегустації незвичайних делікатесів. Так, Нана поласувала... гусінь

"Моє життя не буде колишнім. По-перше, я побачила, як моя дочка з'їла гусениць! По-друге, на вечерю нам подали яйця мурашок (вульгарна частина моєї душі довго мучилась думками, як у них можуть бути яйця, але потім мені пояснили, що це яйця, які вони відкладають у землю) — і це просто дико смачно!!! По-третє, я, непитуща людина, дегустувала три виду місцевого алкогольного надбання мескаль (самогон на копченому кактусі, якщо коротко), і вижила— думаю, місцевий клімат", - поділилася враженнями Маша

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

До посту вона прикріпила фото в легкому платті з натуральної тканини вільного крою з вишивкою і широкими рукавами з манжетами. Ведуча гладко зачесала волосся назад і прикрасила зачіску величезною квіткою. В якості взуття – зручні босоніжки-гладіатори з бірюзовим каменем.

В першу чергу шанувальники звернули увагу на стильний образ теледіви.

Дуже гарний образ

Яка файна сукенка!

І плаття, і квітка, і Марійка супер!

Краса

Красуня сяє!

Мексиканочка

Просто в захваті від Вас в цьому образі!

Плаття чудове воно вам дуже личить

Яка краса!

Марія! Ви чудово виглядаєте!

Марійка як сонечко сяє! Дуже з великим задоволенням і цікавістю стежимо за вашим відпочинком!

Скріншот коментарів

У сторіз Маша показала, чим займається в готелі. Так, вона вирушила на майстер-клас з приготування соусів. Новий досвід дуже сподобався ведучій, також вона не упустила можливість поласувати стравами місцевої кухні. "Дуже смачно!" - заявила Маша на камеру.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Маша Єфросиніна станцювала спокусливий танець і показала свої курортні луки.