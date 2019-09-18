"Жити в світі тиші": Олена Кравець емоційно висловилася про виступ на Танцях з зірками

Зірка "Квартал 95" Олена Кравець кинула собі новий виклик і демонструє свої танцювальні таланти у популярному шоу Танці з зірками 2019. 15 вересня відбувся четвертий прямий ефір проекту, в якому вона зі своїм партнером Максимом Леоновим виконала чуттєвий ф'южн. Цей танець - про почуття і любов людей, які не можуть чути і спілкуються лише мовою жестів.

На своїй сторінці в Instagram Олена подякувала шанувальникам за підтримку, яка дозволила їх парі залишитися в шоу на наступний ефір, а також розповіла, про що був цей танець для неї. Вона також поділилася парою фото з ефіру.

Фото: Олена Кравець і Максим Леонов (instagram.com/lennykravets)

Зазначимо, що Кравець і Леонов отримали порцію критики від суддів, які відзначили, що в цьому виступі було мало хореографії.

"Ну що, ще один ефір позаду...Так, цього разу було мало хореографії, за що ми з @maksleonov_official і отримали заслужену критику. Але для нас цей номер був не про "натягнутий носочок", вже вибачте, а про почуття людей, що живуть в безмовному світі. Це варто зробити хоча б заради того, щоб на кілька хвилин зануритися в їх реальність і зрозуміти, як це - жити у світі тиші і не мати можливості виражати голосом свої почуття - такі ж сильні, як у всіх людей. Так само красиво, як у пісні "Сильно" @monatik_official ... Тому дякую кожному, хто прожив і зрозумів наш танець. Завдяки вам, друзі, ми залишилися в проекті, а він за ці 4 ефіри вже став рідним. Дуже не хотілося йти. Адже ми ще не все сказали...)))" - поділилася емоціями актриса.

Фото: Олена Кравець і Максим Леонов (instagram.com/lennykravets)

Підписники Олени поспішили запевнити її, що їх танець був дуже глибокий і наповнений сенсом і побажали як можна довше залишатися в шоу і радувати новими постановками.

Було все по-насточщему! Спасибі за такі емоції!

Вразив цей танець! Спасибі Вам, що ви потрапите в саме серце!) Успіхів вам і далі)

Це було дуже сильно, аж до мурашок

Просто нереальний танець, а головне-зі змістом

Номер був відмінний, дуже чутливий, чого я тільки не пережила за цей ефір сльози, радість, переживання, спасибі вам за такий душевний номер

Дуже крутий і чуттєвий танець, до сліз

Це було нереально Ви молодець

Було все по-насточщему! Спасибі за такі емоції!

Нереально круто! Найкращі й улюблені!

Ваш танець торкнувся струн душі! Ви прекрасні

Дай Боже, що б це була ваша перша і остання зона ризику!!!

Було до мурашок. Спасибі. І нехай було мало хореографії, але зворушило до глибини.

Скріншот коментарів (instagram.com/lennykravets)

Танці з зірками 2019 - четвертий випуск Відео: YouTube/Танці з зірками)

Нагадаємо, Олена Кравець попала в курйозну ситуацію на репетиції Танців з зірками. Акторка показала відео з тренування, на якому виявилося, що вона забула взяти взуття.

Раніше Олена Кравець звернулася до шанувальників в мережі. Актриса подякувала їм за підтримку і пообіцяла частіше спілкуватися з ними і показувати моменти свого життя в соцмережах.

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