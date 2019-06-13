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Жагуча Настя Каменських в червоній сукні підкорила ефектним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.06.2019 - 11:27
Жагуча Настя Каменських в червоній сукні підкорила ефектним образом
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка блиснула срункими ніжками на фото

Популярна співачка і новоспечена дружина репера і продюсера Потапа, жагуча красуня Настя Каменських навіть після заміжжя продовжує балувати шанувальників ефектними знімками. Тепер її коханий чоловік, не криючись, робить дівчині компліменти під поставми в Intagram, захоплюючись тим, яка красива і бажана у нього дружина. На свіжому кадрі Настя постала перед шанувальниками в образі з кліпу Peligroso, підкоривши своєю яскравою зовнішністю.

Артистка сидить на піску в бордовій сукні з відкритими плечима і спиною, принагідно демонструючи стрункі ніжки. Вона зображена впівоберта, а її розкішне кучеряве волосся копицею спадає на одну сторону.

Яскравий макіяж на засмаглій шкірі з акцентом на очі робить образ гарячої Насті ще більш виразним і ефектним.

Жагуча Настя Каменських в червоній сукні підкорила ефектним образом

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники не змогли пройти повз вражаюче фото і щедро обдарували співачку компліментами, захоплюючись її зовнішніми даними. В коментарях навіть порівняли Настю із зіркою серіалу "Дикий Ангел", актрисою і співачкою Наталією Орейро.

"Яка ви красива!", "Красуня!", "Ви найкраща", "Суперкрасуня!", "Дуже красива", "Вау, шикарна!", "У цьому образі схожа на Наталю Орейро!", "Просто богиня! А яке волосся!" - писали захоплені шанувальники.

Жагуча Настя Каменських в червоній сукні підкорила ефектним образом

Жагуча Настя Каменських в червоній сукні підкорила ефектним образом

Жагуча Настя Каменських в червоній сукні підкорила ефектним образом

Жагуча Настя Каменських в червоній сукні підкорила ефектним образом

Жагуча Настя Каменських в червоній сукні підкорила ефектним образом

Жагуча Настя Каменських в червоній сукні підкорила ефектним образом

Жагуча Настя Каменських в червоній сукні підкорила ефектним образом

Жагуча Настя Каменських в червоній сукні підкорила ефектним образом

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

До речі, Настя Каменських і її чоловік Потап – спортивна сім'я. Нещодавно вони опублікували фото свого активного ранку в спортзалі разом з тренером Андрієм Хомицьким. До того ж, зірки регулярно влаштовують запливи у власному басейні поруч з приватним будинком.

Крім того, Потап зворушив мережу спортивною романтикою з Каменських. Він розповів про всі принади спільного активного раннього ранку у залі до настання літньої спеки і пробок на дорогах.

Нагадаємо, що Потап зважився на зізнання, чому він довго приховував відносини з Настею Каменських від сторонніх очей.

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Новини України Настя Каменських
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