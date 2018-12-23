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"Жорсткі приписи": Мірзоян розповів, як позбавитися від "хаосу" на українських дорогах

Lite » Зірки 23.12.2018 - 15:34
"Жорсткі приписи": Мірзоян розповів, як позбавитися від "хаосу" на українських дорогах
Фото: Арсен Мірзоян (facebook.com-arsenmirzoyan.official)

Чоловік упевнений, що потрібна налагоджена робота

Популярний український виконавець Арсен Мірзоян розповів, що, на його думку, потрібно зробити з українськими дорогами, щоб на них зник "хаос". Про це повідомляє "АвтоМир".

"Потрібно не лише дотримання Правил дорожнього руху водіями, але ще і відповідність нормативних документів. Своєчасна актуалізація недоробок з боку всіх служб. Налагоджена робота інспекторів з надання статистики в необхідні інстанції. Адекватна робота "Автодору". Щоб статистика перестала бути "годівницею" і причини цієї статистики грамотно усувалися", - сказав він.

Більше того, стверджує Мірзоян, на українських дорогах потрібні "жорсткі предприсания".

"Жорсткі приписи та заходи по недопущенню ДТП, оскільки відповідальність за безпеку поки несуть тільки водії і пішоходи. «Автодор» і поліція чомусь відповідальності не несуть. І безумовно, необхідно, щоб всі види відповідальності були в дії. Справедливо для всіх служб і верств населення. Жорсткість правил та підвищення штрафів не спрацюють, культура водіння так не прищеплюється", - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, нещодавно відбулася прем'єра нового кліпу відомого співака Арсена Мірзояна "1000 разів":

Нагадаємо, що українська співачка Тоня Матвієнко розповіла цікаву історію про своє знайомство з чоловіком Арсеном Мірзояном.

Раніше ми писали про те, що в машину відомого українського співака Арсена Мірзояна забралися злодії.

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