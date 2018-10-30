"Жертва автозасмаги": в мережі розкритикували новий образ Сєдокової

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Підписники порівняли співачку з Ріанною, Кардашьян і навіть трансвеститом

Відома українська співачка Анна Сєдокова, яка нещодавно розповіла про свій новий роман, поділилася з шанувальниками знімком в новому образі. Фотографію артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На ній Анна постала в образі зі свого нового кліпу "Шантарам", який знімає Алан Бадоєв - з червоними волоссям і бронзовою шкірою. Сєдокова доповнила лук вузькими сонцезахисними окулярами і масивними прикрасами.

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

"Сьогодні я побачила кліп на "Шантарам", жодної правки. Жодного сумніву. Жодного жалю. Готуйтеся. Це буде резонансно", - співачка підписала знімок.

Проте багато підписників зірки негативно поставилися до нового образу Сєдокової. Вони назвали його жахливим і невдалим і порівняли артистку з Ріанною і Кім Кардашьян, а також назвали її "жертвою автозасмаги".

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова опублікувала відео в своєму Instagram відео про те, як проводить час з дітьми і пост з відповіддю на закиди недоброзичливців.

До речі, Анна Сєдокова рассказала, який чоловік повинен бути поряд з нею.

Відео: РБК-Україна